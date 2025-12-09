Secciones
Vacaciones 2026: descubrí el rincón de la Costa Atlántica que une mar, campo y relax

Se trata de un balneario ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Necochea.

En la Costa Atlántica hay una playa que combina playa con paisaje rural
Mar del Plata, Pinamar y Villa Gesell son algunos de los destinos en los que se piensa cuando se habla de vacaciones junto al mar. Sin embargo, la Costa Atlántica bonaerense cuenta con casi 1.200 kilómetros, en donde se encuentran localidades tranquilas, sin turismo masivo y con paisajes casi vírgenes.

Para los que quieren evitar las playas abarrotadas, calles sin lugar donde estacionar o las listas de esperas en restaurantes, todavía quedan destinos sobre el mar menos conocidos. Uno en particular combina playas tranquilas y extensas con un paisaje rural.

Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Necochea, esta pequeña localidad ofrece un entorno natural ideal para relajarse y disfrutar de la playa.

La ciudad poco conocida de la Costa Atlántica que combina playas solitarias con un paisaje rural

Se trata del Balneario Los Ángeles, un rincón especial que se distingue por sus amplias playas de arena gruesa, acantilados imponentes y plataformas rocosas que se extienden hasta 200 metros en el mar, constituyendo su mayor atractivo.

En este paraje natural se encuentra la famosa Cueva del Tigre, un refugio que, según la leyenda, fue hogar del valiente Tigre del Quequén, un gaucho del siglo XIX que se escondió allí para escapar de las autoridades.

Esta localidad es elegida por aquellos que buscan paz y un profundo contacto con la naturaleza. Pero también El Balneario Los Ángeles es ideal para diversas actividades al aire libre, tales como surf, pesca y kayak.

Hacia el sur se despliega un verdadero paraíso natural, donde la belleza se manifiesta en todo su esplendor, destacándose el majestuoso Médano Blanco. En Los ángeles los servicios son pocos. Según informan en la página oficial del sitio, el balneario no cuenta con servicios turísticos formales y hay un solo almacén donde comprar provisiones.

¿Cómo llegar al Balneario Los Angeles?

Ubicado a 35 kilómetros hacia el sudoeste desde el centro de la ciudad de Necochea, para llegar al Balneario Los Ángeles saliendo en auto desde CABA tenés que tomar la Ruta Provincial 2 hasta Coronel Vidal y luego tomar la Ruta 55.

El acceso al balneario se realiza a través de un camino de tierra, apto para vehículos de tracción simple, aunque se debe tener especial cuidado en días de lluvia o después de estos.

