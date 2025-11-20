Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

A modo de reflexión, Catalán consideró a este diario que la política tucumana tiene que empezar a dar respuestas a los tucumanos. “Tucumán perdió mucho terreno en las últimas décadas. Me parece que darle un orden político a las instituciones públicas va a ser el puntapié inicial. Empecemos por el principio: elijamos libremente a nuestros representantes, seamos serios en nuestro sistema electoral y lo demás va a decantar solo”, manifestó. Reconoció que LLA no tiene actualmente representación en la Cámara, pero sí que es la primera oposición (obtuvo 365.000 votos). Además, convocó a otros sectores de la oposición a acercarse, pero advirtió que quienes sólo buscan un cargo “chocarán contra una pared”.