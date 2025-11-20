Catalán, sobre la reforma electoral: “Aquellos sectores que se benefician con los acoples no van a querer cambiar”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, insistió ayer con la necesidad de que en la provincia se avance de modo contundente con una reforma electoral de cara a 2027. Apuntó principalmente contra el sistema de acoples y contra aquellos dirigentes oficialistas que se muestran reticentes a las modificaciones que viene impulsado el vicegobernador Miguel Acevedo en la Legislatura. “No tengo dudas de que aquellos sectores que se benefician del actual sistema de acoples se van a aferrar a eso y no van a querer cambiar”, lanzó.
El ex ministro del Interior de la Nación puso como ejemplo lo sucedido recientemente en Alberdi, donde hubo casi 400 postulantes para 11 cargos en un municipio con 23.000 votantes (un candidato cada 60 electores). “Es una vergüenza. Además, eso implica un costo financiero que únicamente lo puede afrontar el oficialismo con dineros de las arcas públicas”, dijo en una entrevista en los estudios de LG PLAY.
Además, Catalán señaló que en ese distrito el oficialismo provincial obtuvo la misma cantidad de votos con a boleta partidaria (para elegir autoridades municipales) y con la boleta única de papel (BUP). “No le tengan miedo a competir. Cuando uno tiene que encorsetar el sistema para hacer, no sé si trampa, pero sí sacar una ventaja comparativa contra el resto, es el principio del fin de la legitimidad política”, lanzó.
En cuanto a la BUP, Catalán se expresó a aportar todo el bagaje que acumuló al trabajar con este sistema a nivel nacional. “La elección fue un éxito total. Pudimos tener el escrutinio a las nueve de la noche. No tuvimos un solo percance, ni incidentes, ni personas que no hayan sabido cómo votar”, dijo. Mencionó que las repercusiones fueron positivas, en cuanto a la facilidad de elegir y por tener toda la oferta electoral en una misma página, independientemente de la estructura financiera y operativa.
El ex ministro remarcó que para LLA los acoples son “una anomalía total”, y consideró que fue “una locura” darle rango constitucional a los acoples en la reforma de 2006. “Se esgrime que no podemos eliminar los acoples porque habría que reformar la Constitución, pero sí se podría hacer por ley un mínimo de dos acoples (...). No puede haber un impedimento jurídico que impida el avance de un reclamo político”, insistió. También se expresó a favor de impedir por ley las candidaturas testimoniales y las dobles postulaciones (para un cargo ejecutivo y uno legislativo, por ejemplo).
Reunión con Acevedo
Justamente sobre todo esto se reunió a hablar ayer con Acevedo, a quien definió como “una persona razonable que tiene conciencia de la necesidad de avanzar en una nueva ley electoral para Tucumán”. Tras el encuentro, el vicegobernador destacó mencionó que el desafío es ordenar desde el consenso. “Consideramos importante escuchar todas las voces y perspectivas porque una actualización del sistema electoral requiere responsabilidad institucional, amplitud y la capacidad de encontrar puntos de equilibrio que reflejen las expectativas de la ciudadanía tucumana”, publicó en sus redes.
A modo de reflexión, Catalán consideró a este diario que la política tucumana tiene que empezar a dar respuestas a los tucumanos. “Tucumán perdió mucho terreno en las últimas décadas. Me parece que darle un orden político a las instituciones públicas va a ser el puntapié inicial. Empecemos por el principio: elijamos libremente a nuestros representantes, seamos serios en nuestro sistema electoral y lo demás va a decantar solo”, manifestó. Reconoció que LLA no tiene actualmente representación en la Cámara, pero sí que es la primera oposición (obtuvo 365.000 votos). Además, convocó a otros sectores de la oposición a acercarse, pero advirtió que quienes sólo buscan un cargo “chocarán contra una pared”.
Desembarco en YPF
Catalán vino ayer a Tucumán a acompañar a los diputados electos Federico Pelli y Soledad Molinuevo, quienes recibieron ayer los diplomas de parte de la Cámara Nacional Electoral. La visita lo agarró siendo noticia nacional, dado que se conoció que formará parte del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). “Me sumo como uno de los directores clase D. Estoy contento, por (ser) un desafío importante y (por) tomarlo con mucha responsabilidad. Es una de las empresas más importantes de la Argentina, que motoriza la economía”, dijo.
Jaldo se alegró por la designación de Catalán en el directorio de YPF
El gobernador Osvaldo Jaldo celebró ayer el reconocimiento que tuvo Catalán al ser designado para integrar el directorio de YPF, junto con Guillermo Francos. “Los consideramos muy buenos funcionarios y personas. Si tengo que decir algo en lo personal, me alegro que a Lisandro se lo haya tenido en cuenta para un cargo nacional”, expresó. Además, advirtió que el presidente Javier Milei tiene la facultad exclusiva de nombrar a sus colaboradores, y mencionó que mientras Catalán y Francos fueron funcionarios del Gobierno de la Nación siempre tuvieron buena predisposición para con Tucumán.