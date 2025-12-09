Secciones
Cartas de lectores: excepcional
Hace 6 Hs

Faltan más de seis meses para que comience el Mundial de Fútbol pero ya los canales de TV adictos a cubrir espacios publicando conflictos y banalidades entre artistas y noticias adaptadas al Gobierno, han empezado a publicar programas promocionando conjeturas y opiniones de personajes relacionados con los clubes sobre el Mundial. Obviamente, desde el Gobierno el objetivo es entretener a la población fanática, con un tema que amortigüe la sensación de vivir en un estado desastroso como se encuentra este país, estancado por el capricho de Milei de mantener el valor del dólar a toda costa y disimular las intenciones de conseguir un mayor endeudamiento. Esto ha significado que en menos de dos años se destruyeran miles de Pymes y se cierren importantes fábricas que deciden abandonar el país dejando a muchos sin trabajo. Pensando que estamos viviendo un preocupante clima aturdidor, saturado de politiquería, corrupción y desatinos, ahora nos toca aguantar seis meses escuchando pronósticos sobre los resultados del Mundial. Política y futbol nos caracterizan de cuerpo entero. Esto nos diferencia de tantos países que se ocupan de producir, progresar y mejorar el nivel de vida de la población. Pensando en lo estrafalarios que somos, se me ocurrió preguntar a la IA como se puede cambiar el destino de un país con las características de Argentina y la respuesta que me dio fue: “ Sorry, I don’t Know”..

Humberto Hugo D’Andrea                           

hdandrea95@gmail.com

