Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Participación de funcionarios

En ese sentido, Vargas Aignasse dijo que la labor no sólo contará con la participación de los ediles, sino también de cuatro funcionarios del equipo de la intendenta Rossana Chahla. A la vez, la comisión especial deberá aprobar su reglamento interno y definir las pautas que orientarán la discusión. Por ejemplo, según el edil peronista, está prevista la aprobación de un reglamento interno. Y también la elaboración de una fase de diagnóstico al inicio del tratamiento. “En esa etapa, se va a escuchar a todos los sectores: el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, a quienes tienen a su cargo el Patrimonio Cultural de la Provincia. Y, en esas audiencias, se sacarán las conclusiones que darán paso a la siguiente etapa, relacionada a la recepción de los dictámenes de las distintas organizaciones”, añadió. La tercera fase, dijo Vargas Aignasse, consistirá en la redacción del anteproyecto y del dictamen final, con lo que sólo restaría el debate en el recinto de sesiones del Concejo. “El Código de Planeamiento Urbano no es intervenido desde 1998. Son casi 30 años. Por lo tanto, lo que buscamos es una reforma integral. Y sin el consenso de todos los sectores, esto no va a salir”, agregó el edil.