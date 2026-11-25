La radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fundamentó su voto a favor y aclaró que durante el debate se estaban discutiendo cuestiones que no formaban parte del proyecto. “Hoy la ley que están proponiendo cumple con la Constitución, que a un ente autárquico le da autarquía, y nada más”, resaltó. Aclaró que autarquía financiera “significa que no tiene que estar pidiéndole a nadie todos los meses lo que el Presupuesto le asigna. Por lo tanto lo que estamos votando es cumplir con lo que dice la Constitución”, dijo. Respecto al presupuesto que se le asignará, pidió que esas voces se expongan en la sesión que sucedería el 10 de diciembre. Aclaró que ella votó a Claudia Boyanovsky cuando se eligió a Fernández como ombudsman.