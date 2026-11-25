El debate por la autarquía financiera de la Defensoría del Pueblo agitó y dividió las aguas en la Legislatura
El oficialismo consiguió aprobar la modificación de la Ley de Excedentes Financieros para garantizar la autonomía de la Defensoría. La oposición expuso diferencias sobre la estructura del organismo y su funcionamiento. En la misma sesión, hubo controversia porque el oficialismo frenó el tratamiento de un Código de Defensa del Consumidor.
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán sancionó por mayoría la ley que otorga autarquía financiera a la Defensoría del Pueblo, iniciativa enviada por el Ejecutivo para cumplir la Constitución.
- La reforma desató controversias por los fondos no ejecutados y el sobredimensionamiento del organismo, encabezado por el exfuncionario oficialista Agustín Fernández.
- Con desembolsos mensuales automáticos, el debate futuro se centrará en el control del gasto y la asignación en el Presupuesto 2027 ante los reclamos de mayor transparencia.
Con cuestionamientos, votos en contra, pedidos de abstenciones y justificaciones a favor, la Legislatura sancionó por mayoría la iniciativa que envió la Casa de Gobierno para que la Defensoría del Pueblo cuente con autarquía financiera y autonomía funcional, tal como lo establece la Constitución de Tucumán desde 2006. La modificación a la Ley de Excedentes Financieros (6.930) establece que los tres poderes del Estado y los organismos independientes con rango constitucional, como el Tribunal de Cuentas, reciban desembolsos mensuales. La norma también faculta a que los presupuestos no ejecutados puedan quedar como excedentes, algo a lo que se le viene poniendo límite desde 2024, en el articulado del Presupuesto de cada año.
En una sesión que estuvo presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo y que venía caldeada por la vuelta a comisión de una propuesta del oficialismo (ver más abajo), se esperaba carga política en este punto. Es que el tema llegó con dictamen de mayoría y de minoría, dado que la propuesta que firmaron el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, ya había generado contrapuntos en la comisión de Hacienda y Presupuesto.
El legislador Carlos Gallia (bloque Justicialista) buscaba corregir una situación que debía haberse resuelto en 2006, cuando se le dio rango constitucional al ente que hoy encabeza el ex diputado Agustín Fernández. “Nadie puede ejercer control pleno ni sostener una verdadera independencia institucional si tiene que pedir autorización administrativa para gastos de funcionamiento”, remarcó el luleño. “No estamos legislando para una gestión ni para un nombre propio, sino para fortalecer la institucionalidad y la autarquía”, subrayó.
“Va a explotar el edificio”
Claudio Viña (Compromiso Tucumán), autor del dictamen de disidencia, coincidió con parte de lo expuesto por su colega oficialista. Sin embargo, puso en tela de juicio el rol que cumple la Defensoría y la verdadera independencia que goza una institución que debe defender a los ciudadanos y controlar al poder. Remarcó que Fernández no solo fue diputado hasta 2025, sino que fue presidente del bloque Independencia en el Congreso, algo que -según expresó- le quita autonomía para actuar.
El parlamentario que forma parte del armado de La Libertad Avanza (LLA) señaló que el presupuesto proyectado del ente para 2027 sería de $13.500 millones; es decir, más de $1.000 millones mensuales. También cuestionó que la Defensoría tenga 500 empleados de planta permanente y más de 300 contratados. “Si van todos juntos explota el edificio”, ironizó y adelantó su voto en contra.
El radical José Cano (Radicalismo Federal) cuestionó el rol que tiene la Defensoría para contar con casi 900 empleados. “Uno no ve que la contraprestación genere algún impacto”, criticó. Mencionó, por ejemplo, que Defensa Civil o la Dirección de Minería padecen la falta de recursos humanos para actuar de manera adecuada. En ese sentido, dijo que podría estar de acuerdo con la independencia financiera, pero cuestionó que se incluya el concepto de excedente financiero. “El Estado no ahorra; si un presupuesto no se ejecuta, se redirecciona”, embistió y anticipó que no acompañaría el proyecto. En el momento de la votación pidió permiso para abstenerse, lo cual le fue concedido.
Tanto José Seleme (Avanza Tucumán) como Raquel Nievas (Trabajando para Tucumán) reprocharon el rol de la Defensoría; incluso, el capitalino la calificó como una “Defensoría VIP”. Opinaron que el ente tiene una estructura sobredimensionada y que no es eficiente. La médica, a su vez, se quejó de que el ombudsman no haya concurrido a la Legislatura en ningún momento para rendir cuenta de su trabajo o de qué propuestas tiene para el año electoral que se viene.
“Comen la cena antes del almuerzo”
Entre los parlamentarios que apoyaron la aprobación de la ley estuvo Gerónimo Vargas Aignasse (Justicialista), que ironizó sobre los argumentos vertidos por los opositores. “Algunos legisladores se están comiendo la cena antes del almuerzo. No estamos discutiendo ni el presupuesto de la Defensoría del Pueblo”, advirtió. Mencionó que el dictamen sólo propone cumplir con lo que dicta la Constitución nacional y darle autarquía para que funcione de manera independiente del poder político.
“Me llaman la atención algunos legisladores de la oposición porque hacen dictámenes porque se ponen en contra cuando están en desacuerdo pero también cuando están de acuerdo. Increíble. Es difícil entender; queremos ser oposición aunque estemos de acuerdo”, chicaneó el ex diputado. A su vez, cuestionó las políticas nacionales y remarcó que Tucumán es una de las provincias donde menos cayó el empleo.
La radical Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán) fundamentó su voto a favor y aclaró que durante el debate se estaban discutiendo cuestiones que no formaban parte del proyecto. “Hoy la ley que están proponiendo cumple con la Constitución, que a un ente autárquico le da autarquía, y nada más”, resaltó. Aclaró que autarquía financiera “significa que no tiene que estar pidiéndole a nadie todos los meses lo que el Presupuesto le asigna. Por lo tanto lo que estamos votando es cumplir con lo que dice la Constitución”, dijo. Respecto al presupuesto que se le asignará, pidió que esas voces se expongan en la sesión que sucedería el 10 de diciembre. Aclaró que ella votó a Claudia Boyanovsky cuando se eligió a Fernández como ombudsman.
El parlamentario Carlos Najar, por último, destacó las explicaciones que vertieron Vargas Aignasse y Elías de Pérez para aclarar la situación y que lo que se votaba no era otra cosa que cumplir con lo que está plasmando en la Constitución de 2006.
Sorpresivo freno a un código en defensa del consumidor
Un clima de desconfianza y malestar se generó en algunos parlamentarios al abordar el segundo punto de una sesión que tuvo 11 puntos en el orden del día. Legisladores de diferentes bancadas destacaron el trabajo y el dictamen que sacó la comisión de Derechos Humanos y Defensa del Consumidor que preside Gabriel Yedlin sobre un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
El ex ministro trabajó durante largos meses con numerosos profesionales, académicos y entidades para unificar distintas iniciativas, entre las de Vargas Aignasse, Alfredo Toscano, Alejandro Figueroa, Cano y el propio Yedlin, entre otros. La propuesta -se explicó- pone a la persona en el centro de la escena y le brinda herramientas para defenderse ante empresas de servicios, tanto públicas como privadas. Incluso se mencionó en el recinto la propuesta podría beneficiar a decenas de miles de familias tucumanas que están sobreendeudadas ya que ponía un tope a las tasas que se cobran como intereses. “Se acaban las letras pequeñas que no se entienden”, celebró Elías de Pérez.
El proyecto, sin embargo, fue frenado por el propio oficialismo y girado a la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. La presidenta de dicho comité, Carolina Vargas Aignasse, destacó el trabajo que se realizó y felicitó a Yedlin y a parte de los autores que estaban presentes entre el público. Sin embargo, advirtió que la iniciativa llegó con un dictamen de minoría del legislador Manuel Courel, en el que advertía sobre supuesta colisión constitucional en los artículos 97 y 98.
La parlamentaria afirmó que hacía la petición con mucho respeto por el trabajo realizado y que solamente era con el ánimo de que el proyecto sea mejorado. En ese sentido, recordó que el Ejecutivo vetó de manera total una ley de su autoría, de seguimiento legislativo, a pesar de que había sido sancionada por unanimidad en el recinto. La moción fue aprobada por mayoría, aunque recibió el rechazo de Viña, Elías de Pérez y del propio Yedlin, entre otros legisladores.
“Es una vergüenza”
En rueda de prensa, el legislador oficialista se expresó “sorprendido y dolido”. “Fue una norma muy trabajada, con instancias donde estuvo sentado el Ejecutivo también; la Dirección de Comercio sentada; de revisar. Y finalmente la definición de lo que entra al recinto lo hace en Labor Parlamentaria el vicegobernador; hay instancias políticas de poder hacer que una norma llegue o no llegue. Acá hubo todas las instancias para poder llegar. Estoy sorprendido y preocupado de que haya habido algún llamado para que la norma no llegue y la Cámara no haya permitido expresar el voto en contra. No creo que la ley vuelva a llegar al recinto”, disparó. Y continuó: “me parece que es una decisión política muy equivocada. En un sistema de división de poderes es una vergüenza lo que ha pasado”.
Elías de Pérez, por su parte, calificó lo sucedido como “una vergüenza”. “Después de un año de trabajo para garantizar más derechos a los consumidores tucumanos y ponerles un freno a los abusos de las empresas de servicios públicos, mandan el proyecto nuevamente a comisión. Mientras los tucumanos necesitan respuestas, el Gobierno sigue postergando las soluciones. Jaldo, ¿usted gobierna para los tucumanos o para EDET? Los derechos de los consumidores no pueden seguir esperando”, se despachó.