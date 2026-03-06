Secciones
Política

Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: "Es un nicho para sostener la estructura peronista"

El diputado nacional arremetió contra la institución tras la designación de Agustín Fernández.

Mariano Campero cargó contra Osvaldo Jaldo por la Defensoría del Pueblo. Mariano Campero cargó contra Osvaldo Jaldo por la Defensoría del Pueblo.
Hace 35 Min

La designación de Agustín Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán no pasó inadvertida para la oposición. El diputado nacional Mariano Campero lanzó una feroz crítica hacia el organismo, al que calificó como un instrumento político al servicio del Partido Justicialista y denunció una degradación institucional que, según su visión, lleva décadas en la provincia.

"Si la Defensoría del Pueblo cita a todos sus trabajadores, se derrumba el edificio; directamente no entran", ironizó el ex intendente de Yerba Buena, al apuntar a una supuesta sobrepoblación de empleados en la entidad. Según Campero, este escenario es el resultado de "40 años de peronismo que terminaron corrompiendo las instituciones".

"Un nicho político"

A través de un comunicado, el parlamentario nacional sostuvo que la Defensoría perdió su esencia de organismo de control para transformarse en un "nicho político que acumula contratos para sostener la estructura peronista". 

Advirtió que la institución cuenta actualmente con uno de los presupuestos más altos de la administración pública, sin que ello se traduzca en un beneficio directo para la ciudadanía.

Campero fue más allá y personalizó la crítica en la conducción actual de la provincia. "El problema no es la figura del Defensor del Pueblo, sino la desfiguración que viene haciendo el peronismo, hoy encabezado por Osvaldo Jaldo", sentenció.

Comparación con la Justicia

Según el diputado de la UCR, la situación de la Defensoría es un síntoma de un problema más profundo que alcanza a otros poderes del Estado. "Han pervertido la Defensoría; la han convertido en un cargo político. Hicieron lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia, que hoy está conducida y conformada por ex funcionarios del gobierno peronista", remarcó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoMariano CamperoCasa de Gobierno de TucumánDefensoría del Pueblo de TucumánAgustín Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
4

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
5

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
6

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Comentarios