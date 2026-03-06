Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: "Es un nicho para sostener la estructura peronista"

Comparación con la Justicia

Según el diputado de la UCR, la situación de la Defensoría es un síntoma de un problema más profundo que alcanza a otros poderes del Estado. "Han pervertido la Defensoría; la han convertido en un cargo político. Hicieron lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia, que hoy está conducida y conformada por ex funcionarios del gobierno peronista", remarcó.