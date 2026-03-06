Campero cargó contra la Defensoría del Pueblo: "Es un nicho para sostener la estructura peronista"

La designación de Agustín Fernández como nuevo Defensor del Pueblo de Tucumán no pasó inadvertida para la oposición. El diputado nacional Mariano Campero lanzó una feroz crítica hacia el organismo, al que calificó como un instrumento político al servicio del Partido Justicialista y denunció una degradación institucional que, según su visión, lleva décadas en la provincia.
"Si la Defensoría del Pueblo cita a todos sus trabajadores, se derrumba el edificio; directamente no entran", ironizó el ex intendente de Yerba Buena, al apuntar a una supuesta sobrepoblación de empleados en la entidad. Según Campero, este escenario es el resultado de "40 años de peronismo que terminaron corrompiendo las instituciones".
"Un nicho político"
A través de un comunicado, el parlamentario nacional sostuvo que la Defensoría perdió su esencia de organismo de control para transformarse en un "nicho político que acumula contratos para sostener la estructura peronista".
Advirtió que la institución cuenta actualmente con uno de los presupuestos más altos de la administración pública, sin que ello se traduzca en un beneficio directo para la ciudadanía.
Campero fue más allá y personalizó la crítica en la conducción actual de la provincia. "El problema no es la figura del Defensor del Pueblo, sino la desfiguración que viene haciendo el peronismo, hoy encabezado por Osvaldo Jaldo", sentenció.
Comparación con la Justicia
Según el diputado de la UCR, la situación de la Defensoría es un síntoma de un problema más profundo que alcanza a otros poderes del Estado. "Han pervertido la Defensoría; la han convertido en un cargo político. Hicieron lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia, que hoy está conducida y conformada por ex funcionarios del gobierno peronista", remarcó.