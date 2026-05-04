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Cartas de lectores: Defensoría del Pueblo
04 Mayo 2026

Trabajo en la Defensoría del Pueblo hace más de 30 años . Soy abogada del Interior (oriunda del Ing. Leales, hoy bandeña) ingresé a prestar servicios muy joven. Es lamentable como quieren utilizar a esta noble Institución para tratar de posicionarse en el ámbito político en el 2027. Cuestionando su utilidad. Es el último bastión que tiene el ciudadano. Hay personas con innegable espíritu solidario y de trabajo diario. Somos trabajadores. Está en la Constitución. ¡Basta de vapulearla! Es una gran herramienta del ciudadano. ¡No callemos nuestras voces!

Mónica del V. Villa                                                              

Dorrego 415 - Banda del Río Salí

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