Resumen para apurados
- El Ejecutivo de Tucumán presentó un proyecto en la Legislatura para otorgarle autarquía financiera a la Defensoría del Pueblo mediante giros mensuales a partir de 2027.
- Actualmente, cada gasto del ente depende de Contaduría provincial. Aunque la oposición avala la norma constitucional, cuestiona su gasto salarial y su falta de independencia.
- De aprobarse en la próxima sesión legislativa, el organismo obtendrá independencia económica tras 25 años, aunque persistirán las dudas sobre el control efectivo al poder.
El ministro Daniel Abad (Economía y Producción) visitó la Legislatura la semana pasada para defender el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo, el cual prevé que el funcionamiento de todo el Estado demande $7,35 billones en 2027. En paralelo, el funcionario explicó otra iniciativa que envió la Casa de Gobierno para modificar la Ley de Excedentes Financieros (6.930), vigente desde 1999, e incluir ahí a la Defensoría del Pueblo. “Correspondía que se incorpore y pueda funcionar como debe funcionar”, explicó en rueda de prensa.
La iniciativa -que podría ingresar en la sesión del miércoles- propone que el ente que encabeza Agustín Fernández reciba desembolsos mensuales, como todo órgano independiente del Estado con rango constitucional, a partir del ejercicio presupuestario 2027. “La Defensoría del Pueblo es como el Tribunal de Cuentas, es autónoma, por un lado, y por el otro lado es autárquica”, expresó. Explicó que, actualmente, cada vez que la Defensoría tiene que realizar un gasto, este tiene que ser aprobado por Contaduría el PE.
Críticas, dudas y apoyo
Algunos legisladores de la oposición miraron con ojos suspicaces la iniciativa. Claudio Viña, por ejemplo, dijo que es justificable, aunque puso en duda la independencia política de la Defensoría para controlar al Ejecutivo. También cubrió con un manto de dudas que la modificación se realice luego de más de 25 años, a meses de una elección.
José Seleme, en tanto, cuestionó la dimensión de la estructura del ente y la administración de los recursos públicos. Aseguró que el 97% de su presupuesto anual está destinado al pago de salarios.
Otros parlamentarios de la oposición, en cambio, consideraron que es adecuada la modificación que plantea la Casa de Gobierno. “Eso es correcto. Es algo que debería haber sido así desde el principio”, manifestó la legisladora radical Silvia Elías de Pérez ante una consulta de este diario sobre las modificaciones a la Ley de Excedentes Financieros que se sancionó en 1999.
“Está en la Constitución. Un ente, si vos querés que verdaderamente sea independiente, tiene que tener la autarquía que, además de la ley, la Constitución la prevé. En eso estoy de acuerdo”, desarrolló la ex diputada. Sin embargo, puso la lupa sobre el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. “Después podemos discutir otras cosas sobre cómo actúa, cuál es el rol que tiene la Defensoría o quiénes ocupan el lugar. Pero esa ley es correcta”, cerró.
La sesión que se viene
Alrededor de una decena de temas se barajan para la sesión parlamentaria del miércoles, la cual sería la última antes de debatir el Presupuesto 2027 (dicho debate se proyecta -en principio- para el 10 de diciembre). Fuentes consultadas indicaron que la intención será dictaminar mañana los proyectos que faltan para que puedan ser incluidos en el orden del día.
Una de las propuestas que ya fue dictaminada es la creación de un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. En líneas generales, lo que se persigue es establecer procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la defensa de los usuarios y la tutela de grupos hipervulnerables. Entre sus principales puntos, dispone, un registro obligatorio de domicilios electrónicos para proveedores y un sistema gratuito de telegramas y cartas documento. Se prevén también indemnizaciones a favor del usuario ante facturaciones indebidas, entre otras.
También podrían tener lugar en el debate una regulación de la actividad profesional en psicomotricidad; la declaración de interés provincial la promoción de acciones destinadas a la construcción de plantas de generación de energía fotovoltaica en los Valles Calchaquíes; y la donación de inmuebles de la Provincia a la Municipalidad de Las Talitas.