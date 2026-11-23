Una de las propuestas que ya fue dictaminada es la creación de un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. En líneas generales, lo que se persigue es establecer procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la defensa de los usuarios y la tutela de grupos hipervulnerables. Entre sus principales puntos, dispone, un registro obligatorio de domicilios electrónicos para proveedores y un sistema gratuito de telegramas y cartas documento. Se prevén también indemnizaciones a favor del usuario ante facturaciones indebidas, entre otras.