Resumen para apurados
- En Tucumán, el economista Gustavo Wallberg afirmó que la recesión actual no implica una crisis grave y minimizó los riesgos cambiarios debido a las exportaciones.
- La economía argentina sufre un reacomodamiento con sectores en alza como energía y minería, mientras el dólar enfrenta presiones estacionales normales de verano.
- Wallberg advirtió que la reactivación dependerá de nuevas inversiones, señalando mayor preocupación por el riesgo país y la incertidumbre política post 2027.
En Panorama Tucumano, el economista Gustavo Wallberg analizó el escenario económico argentino, la recesión técnica, la evolución del dólar y las perspectivas para los próximos meses. Consideró que el país atraviesa una caída leve de la actividad, pero aclaró que no necesariamente representa una crisis grave. “Es una caída leve en un indicador”, explicó, y sostuvo que para evaluar la situación deben observarse otros factores, como la pobreza, el empleo y los salarios.
A su entender, hay sectores que muestran un buen desempeño, como la agroindustria, la minería y la energía, aunque otros todavía sufren las consecuencias del cambio de la matriz productiva. “Hay ganadores y perdedores”, advirtió. La principal dificultad consiste en adaptar empresas, trabajadores y organismos públicos a las nuevas actividades. También señaló que la recuperación dependerá de que aparezcan inversiones, incluso pequeñas y medianas, que permitan detectar una mayor confianza en el esquema económico. “Cuando veas inversiones”, respondió al ser consultado sobre qué señales permitirían advertir una mejora.
Sobre el dólar, sostuvo que no espera una disparada descontrolada. Anticipó que la cotización podría seguir subiendo durante el verano, impulsada por la demanda estacional de divisas, las vacaciones y las compras preventivas de los ahorristas. Sin embargo, consideró que el ingreso de dólares por las exportaciones de minería y energía limitaría una suba abrupta. “El dólar en ese sentido, a mí no me preocupa”, afirmó. También aclaró que todavía no está definido cuál es el tipo de cambio que permitirá un crecimiento sostenido, porque dependerá de la nueva estructura productiva del país.
En cambio, manifestó mayor inquietud por el riesgo país y la incertidumbre política. Explicó que el indicador está condicionado tanto por factores internos como internacionales, entre ellos las tasas de interés de Estados Unidos, que pueden dificultar el acceso argentino al financiamiento. “Eso es parte del riesgo país”, señaló al referirse a la falta de confianza en la continuidad del esquema económico. A eso se suma la incertidumbre sobre el rumbo político después de las elecciones de 2027.
Reacomodamiento productivo
Wallberg también advirtió que el reacomodamiento productivo llevará tiempo y que sus efectos sobre el empleo serán desiguales. En ese proceso, consideró que Tucumán tiene oportunidades para abastecer a las provincias mineras mediante la provisión de bienes y servicios. Sostuvo que las empresas locales deben anticiparse y adaptar su producción a las demandas de esa actividad. Para el economista, el desafío será aprovechar las inversiones que llegarán y transformar esos recursos en desarrollo y capital humano.