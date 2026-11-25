Sobre el dólar, sostuvo que no espera una disparada descontrolada. Anticipó que la cotización podría seguir subiendo durante el verano, impulsada por la demanda estacional de divisas, las vacaciones y las compras preventivas de los ahorristas. Sin embargo, consideró que el ingreso de dólares por las exportaciones de minería y energía limitaría una suba abrupta. “El dólar en ese sentido, a mí no me preocupa”, afirmó. También aclaró que todavía no está definido cuál es el tipo de cambio que permitirá un crecimiento sostenido, porque dependerá de la nueva estructura productiva del país.