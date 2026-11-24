Resumen para apurados
- Vecinos denuncian una situación de peligro cotidiano y abandono en la zona donde ocurrió un reciente accidente ferroviario, debido a la proximidad extrema a las vías del tren.
- La precariedad del entorno expone a los habitantes a riesgos constantes por el paso de las formaciones a escasos centímetros de sus viviendas sin medidas de seguridad.
- La comunidad reclama obras urgentes y mayor prevención estatal para evitar nuevas tragedias ferroviarias en un sector marcado por la vulnerabilidad e inseguridad vial.
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