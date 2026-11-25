Resumen para apurados
- El Consejo Superior de la UNT rectificó en Tucumán un error de tipeo que consignaba $1,9 millones en lugar de $1.900 millones de YMAD, tras cruces en su última sesión ordinaria.
- La sesión debatió el destino de $18.000 millones acumulados de la minera, los balances deficitarios de Canal 10 y la venta de dos inmuebles de la universidad en Buenos Aires.
- Los recursos mineros se invertirán en un plan de obras para las facultades, mientras el cuerpo fijó una sesión extraordinaria para el 15 de diciembre por temas pendientes.
La última sesión ordinaria del año del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) estuvo atravesada por discusiones en torno a los recursos provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). Un error de tipeo en un dictamen, que consignaba $1,9 millones en lugar de $1.900 millones correspondientes al balance de 2024, generó cuestionamientos y cruces entre decanos y consejeros. Finalmente, se aclaró que se trataba de un error material que ya había sido rectificado.
El debate se extendió durante una reunión de aproximadamente tres horas, en la que también se analizaron los estados contables de Canal 10 y la venta de dos inmuebles que la casa de estudios posee en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se trató de la última sesión ordinaria de 2026, el rector Sergio Mohamed confirmó que habrá una convocatoria extraordinaria para el martes 15 de diciembre, con el objetivo de resolver asuntos académicos pendientes.
En relación con YMAD, el Consejo Superior abordó cuatro expedientes vinculados con la incorporación al presupuesto universitario de recursos provenientes de la empresa minera. Entre ellos, se contempló la incorporación de $7.515 millones correspondientes a regalías e inversiones financieras generadas al cierre del ejercicio 2025 y otros $3.031 millones provenientes de regalías del mismo período. A su vez, se trató la incorporación de $600 millones correspondientes a regalías generadas por el balance de 2024.
En ese último ejercicio también se concentró uno de los principales cruces de la sesión. El expediente 37 contemplaba la rectificación de una resolución referida a los recursos propios de YMAD, en cuyo dictamen se había consignado $1,9 millones en lugar de $1.900 millones. La situación generó intercambios entre los representantes de las distintas unidades académicas, hasta que se aclaró que se trataba de un error de tipeo y que la corrección ya había sido ratificada. “Errar es de humanos”, deslizó la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú.
Durante el tratamiento de los expedientes también intervino el Secretario Económico, Federico Juárez, quien explicó cómo se administran los fondos que ingresan a la UNT por las utilidades de YMAD. Según detalló, los recursos se depositan en plazos fijos bancarios y generan intereses, pero no serán utilizados hasta que exista un plan de obras elaborado por el Consejo de Decanos y aprobado por el Consejo Superior.
Por su parte, el rector precisó que, desde diciembre de 2021, ingresaron 16 remesas que representan alrededor de $18.000 millones sin contar los intereses acumulados.
Sobre el plan de obras, Silvia Agüero, decana de Artes, indicó que los decanos todavía no se reunieron para definir las prioridades de infraestructura de cada facultad, aunque ya comenzaron a relevar las necesidades de sus respectivas unidades académicas. “Cada unidad académica viene haciendo un relevamiento de sus necesidades y, en el momento en que seamos convocados, vamos a presentar cada uno las nuestras”, señaló.
Canal 10 y los inmuebles
Otro de los asuntos que demandó una extensa discusión fue la presentación de los estados contables de Canal 10 correspondientes al ejercicio 2024. El expediente llegó al recinto con dos dictámenes de la Comisión de Hacienda, uno por mayoría y otro por minoría. Durante el tratamiento se expusieron las pérdidas de la emisora, en la que la UNT posee el 70% de las acciones y el Gobierno provincial el 30%, además de las inversiones realizadas por la Universidad para afrontar las dificultades financieras.
La discusión se prolongó durante más de 30 minutos, hasta que el consejero docente Oscar Flores intervino para solicitar que se respetara el reglamento del cuerpo, que establece límites para los tiempos de debate, y se avanzara con la votación. Finalmente, se aprobó el dictamen presentado por la mayoría, que presidió el decano de Ciencias Económicas, Jorge Rospide.
También hubo posiciones encontradas por la venta de dos departamentos ubicados en un mismo edificio de calle Paraná al 400, en Capital Federal. Los inmuebles, adquiridos por la UNT en 2003 y separados por un ascensor, ya tenían aprobada su venta en sesiones anteriores. En esta oportunidad, el Consejo debía definir los valores establecidos por una inmobiliaria contratada para realizar la tasación. Finalmente, se autorizó la operación por una cifra cercana a los U$S 45.000.
La decana Agüero cuestionó la decisión y planteó que la Universidad debería conservar el patrimonio y acondicionar las propiedades para utilizarlas en beneficio de toda la comunidad académica. “Una universidad de esta magnitud tiene que tener un espacio en Buenos Aires, donde se deciden muchas cosas. Esos dos departamentos tal vez debieron ser mantenidos a lo largo de estos años”, manifestó.
Otros consejeros, en cambio, propusieron venderlos y destinar el dinero a la compra de un inmueble de mayores dimensiones, que pueda servir de alojamiento a funcionarios, docentes y estudiantes que deban viajar a la Capital Federal.
Sesión extraordinaria
Al finalizar el encuentro, Mohamed confirmó que el Consejo Superior volverá a reunirse el 15 de diciembre para tratar asuntos que no pueden esperar hasta el inicio del próximo ciclo académico. Entre ellos mencionó concursos docentes y designaciones de jurados de evaluación.
Por su parte, Grunauer de Falú se refirió al funcionamiento del Consejo de Decanos y a la posibilidad de alcanzar acuerdos pese a las diferencias que pueden surgir entre sus integrantes. En una sesión en la que hubo varios contrapuntos, la decana de Derecho destacó el diálogo como herramienta para resolver las discrepancias. “Somos un consejo que se reúne asiduamente, creo que una o dos veces por semana y nos respetamos todos. Puede haber alguna disidencia, pero llegamos a acuerdos. Se conversa todo, tenemos los mismos intereses”, sostuvo. Y agregó: “Uno tiene que escuchar, porque la visión o la posición del otro quizás le sume a la visión de uno”.