Por su parte, Grunauer de Falú se refirió al funcionamiento del Consejo de Decanos y a la posibilidad de alcanzar acuerdos pese a las diferencias que pueden surgir entre sus integrantes. En una sesión en la que hubo varios contrapuntos, la decana de Derecho destacó el diálogo como herramienta para resolver las discrepancias. “Somos un consejo que se reúne asiduamente, creo que una o dos veces por semana y nos respetamos todos. Puede haber alguna disidencia, pero llegamos a acuerdos. Se conversa todo, tenemos los mismos intereses”, sostuvo. Y agregó: “Uno tiene que escuchar, porque la visión o la posición del otro quizás le sume a la visión de uno”.