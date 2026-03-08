Omodeo cargó contra la Defensoría del Pueblo de Tucumán: “No hay quien nos defienda del saqueo, la inoperancia y la impunidad”
Las declaraciones se produjeron luego de que el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, propusiera la eliminación de la institución y la acusara de haberse convertido en un “botín político”.
La referente del espacio CREO y exdiputada nacional Paula Omodeo lanzó duras críticas contra la Defensoría del Pueblo de Tucumán y cuestionó su funcionamiento, al sostener que el organismo “no defendió a los tucumanos” durante las últimas dos décadas.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Omodeo se sumó a los cuestionamientos y apuntó contra el rol que, según afirmó, el organismo ha tenido en la provincia.
“En Tucumán no hay quien nos defienda del saqueo, la inoperancia y la impunidad”, escribió la dirigente en su publicación.
Críticas al funcionamiento del organismo
Omodeo sostuvo que la Defensoría del Pueblo fue creada para proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos del Estado, pero consideró que ese objetivo no se cumplió en la práctica.
Según expresó, durante los últimos 20 años el organismo no habría tenido un impacto real en la defensa de los derechos de los tucumanos.
En ese sentido, cuestionó también el costo de su estructura. De acuerdo con sus datos, la Defensoría del Pueblo de Tucumán “gasta alrededor de $9.300 millones por año, tiene 486 cargos y cientos de contratados”.
Para la exlegisladora, se trata de una estructura con un elevado presupuesto pero con resultados limitados para la ciudadanía.
“Quien debía proteger a los tucumanos terminó ofreciendo apenas algunos trámites administrativos y algún juicio mal hecho, que ni siquiera llega a uno por año”, sostuvo.
Reclamos por falta de resultados
En su mensaje, Omodeo también cuestionó la falta de resultados visibles y de mecanismos claros de rendición de cuentas dentro del organismo.
“Sin resultados. Sin rendir cuentas”, escribió.
La dirigente planteó que la institución terminó transformándose en una estructura política costosa que, a su entender, no cumple con la función para la que fue creada.
“Un organismo creado para defender derechos terminó convertido en otra estructura política carísima”, afirmó.
Debate político en Tucumán
Las críticas de Omodeo se suman al debate político que se abrió en Tucumán tras la propuesta de sectores de La Libertad Avanza de eliminar la Defensoría del Pueblo provincial.
Para la referente de CREO, el funcionamiento actual del organismo termina siendo financiado por los propios ciudadanos.
“Y esa cuenta, como siempre, la pagan los tucumanos”, concluyó.