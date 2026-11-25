Resumen para apurados
- Un perito reconstruyó en Tucumán los movimientos de los acusados Díaz y Gordillo el día del crimen de Érika Álvarez para determinar su rol en el encubrimiento.
- El análisis de antenas telefónicas ubicó a Díaz cerca del hallazgo del cuerpo, mientras la defensa de Gordillo afirma que ella estuvo trabajando en Tribunales durante la mañana.
- La pericia es clave para dirimir la controversia entre la hipótesis fiscal y las defensas, lo que definirá las responsabilidades penales de los imputados en el debate judicial.
La declaración del perito Marcelo Sallas aportó nuevos datos sobre los movimientos de Jorge “Chicho” Díaz y Justina Gordillo durante el día en que desapareció Érika Antonella Álvarez. A partir del análisis de las antenas de telefonía, el especialista reconstruyó los recorridos de ambos el 7 de enero de 2026. La información abrió un nuevo contrapunto entre la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que el cuerpo fue descartado durante la mañana, y la defensa de Gordillo, que afirma que ella estuvo trabajando en Tribunales durante ese período.
Sallas, integrante del Departamento de Análisis Criminal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), explicó que examinó los registros de las líneas telefónicas de los imputados y las celdas que les dieron cobertura en distintos horarios. Con esos datos elaboró mapas interactivos para representar los desplazamientos posibles de los dispositivos.
Mientras describía las ubicaciones, aclaró que las antenas peritadas no establecieron la ubicación exacta de un teléfono, sino que cada celda tiene un área de cobertura variable, que puede extenderse desde unos 300 metros hasta 11 o 14 kilómetros. Además, factores como la saturación de la red pueden hacer que un aparato reciba señal de distintas antenas sin que necesariamente se haya desplazado.
El recorrido de Díaz
De acuerdo con el informe presentado por Sallas, el teléfono de Díaz registró cobertura de una antena ubicada en Venezuela 849, en Yerba Buena, a 200 metros de la casa de Felipe Sosa, entre las 13.44 y las 15.24 del 7 de enero. Luego pasó por otras celdas de la zona: a las 15.38, en Diego de Villarroel; a las 15.47, en Bascary Norte, y a las 15.50 volvió a quedar bajo la cobertura de Venezuela 849, donde permaneció hasta las 17.08.
A las 17.17, el dispositivo registró actividad en Pedro de Villalba y, durante los minutos siguientes, en Vía Norte 99. Entre las 17.38 y las 17.40 volvió a marcar una celda de Yerba Buena, en Sarmiento al 2200.
El detalle de los registros incorporados durante la audiencia también ubicó al teléfono en distintos puntos de la capital y de El Manantial durante la tarde. A las 18.15, por ejemplo, apareció bajo la cobertura de una antena de Celedonio Gutiérrez, en esa localidad. Tres minutos después, el mapa interactivo señaló un punto de referencia correspondiente al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Érika.
Estos datos fueron incorporados al debate para reconstruir los movimientos de Díaz, a quien la Fiscalía acusa de haber colaborado con el encubrimiento. El defensor Juan Pablo Bello, por su parte, planteó que su presencia en distintos lugares no demuestra que haya participado de esas maniobras y sostuvo su teoría inicial sobre un vínculo únicamente laboral con “El Militar”.
Los viajes de Gordillo
El análisis del teléfono de Gordillo permitió reconstruir un recorrido que comenzó en Yerba Buena y continuó por distintos sectores de San Miguel de Tucumán. A las 7.13, el dispositivo quedó bajo la cobertura de una antena de Pedro de Villalba; luego registró conexiones en Venezuela y Diego de Villarroel. A las 7.27 pasó a una celda de la calle Fray Mamerto Esquiú y, minutos después, a otras ubicadas en las calles Crisóstomo Álvarez, 12 de Octubre y Salta.
A las 7.43, el teléfono quedó bajo la cobertura de una antena de Pasaje 2 de Abril al 377, en la zona donde funciona Tribunales. Más tarde, a las 11.10, registró conexiones en Congreso al 500 y nuevamente en Pasaje 2 de Abril. Un minuto después apareció bajo la cobertura de una celda ubicada en Vélez Sarsfield 422, otro punto del sector donde trabaja la imputada.
Para la defensa, representada por María Florencia Abdala y Camilo Atim, estos registros respaldan que Gordillo estuvo en su lugar de trabajo durante la mañana, cuando, según la hipótesis fiscal, Sosa habría descartado el cuerpo. Abdala remarcó durante la audiencia que su asistida habría llegado a la casa del acusado recién al mediodía, cuando el cadáver ya había sido trasladado.
El recorrido del teléfono continuó a las 13.02 por las celdas de Congreso y Pasaje 2 de Abril. Después registró actividad en Crisóstomo Álvarez y Frías Silva. Recién a las 14.01 volvió a quedar bajo la cobertura de Venezuela 849, en Yerba Buena, donde permaneció hasta las 15.05. Más tarde pasó por Vía Norte y Pedro de Villalba.
La defensora cuestionó que el mapa no incluyera el domicilio de Gordillo, ubicado en avenida Perón al 1800. Ante sus preguntas, Sallas admitió que esa zona también podría estar dentro del radio extendido de cobertura de la antena de Venezuela 849. Por eso, advirtió que ese registro no permite afirmar que la imputada estuviera en la casa de Sosa.
“Para nosotros se mostró claramente que durante el 7 de la mañana, que fue el momento en donde Sosa se habría deshecho el cuerpo, Justina estaba en su trabajo durante toda la mañana y fue al domicilio de Felipe Sosa recién al mediodía, cuando ya vimos en los registros fílmicos que él salió por lo menos cuatro veces durante la mañana a tirar la basura y luego al basural a arrojar el cuerpo, lo que demuestra que no hubo ninguna actividad por parte de Justina en el ocultamiento de ese cuerpo, que es una de las partes de la imputación que se le hace”, dijo la profesional.