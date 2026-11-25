“Para nosotros se mostró claramente que durante el 7 de la mañana, que fue el momento en donde Sosa se habría deshecho el cuerpo, Justina estaba en su trabajo durante toda la mañana y fue al domicilio de Felipe Sosa recién al mediodía, cuando ya vimos en los registros fílmicos que él salió por lo menos cuatro veces durante la mañana a tirar la basura y luego al basural a arrojar el cuerpo, lo que demuestra que no hubo ninguna actividad por parte de Justina en el ocultamiento de ese cuerpo, que es una de las partes de la imputación que se le hace”, dijo la profesional.