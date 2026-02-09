Walter Berarducci advirtió sobre la injerencia de Jaldo en la Defensoría del Pueblo

El peso de la Ley 6644

El parlamentario fue contundente al recordar el marco legal que rige el cargo. Según la Ley Provincial Nº 6644, el Defensor del Pueblo tiene prohibida cualquier subordinación política y posee incompatibilidades equivalentes a las de un juez. “No se trata de un cargo político ni de una compensación para dirigentes del oficialismo. La ley veda de manera absoluta la afiliación y la actividad político-partidaria para garantizar la credibilidad del órgano de control”, insistió.