Resumen para apurados
- Este martes, Ucrania atacó el estratégico puente de Crimea con misiles y drones en respuesta a bombardeos rusos, lo que obligó a Moscú a cortar el tránsito en la península.
- La operación combinó misiles y drones que dañaron tramos viales y ferroviarios, obligando el uso de transbordadores, mientras Kiev busca aislar la península ocupada desde 2014.
- El ataque compromete la logística militar rusa antes de la cumbre trilateral entre Vladímir Putin, Donald Trump y Xi Jinping, donde se debatirá un posible cese de hostilidades.
Un ataque contra el puente de Crimea fue confirmado en las redes sociales por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que, igual que la víspera, el tráfico había sido cortado. Mientras, canales de Telegram ucranianos aseguran que el ataque con misiles dañó uno de los dos arcos del puente, que supuestamente se habría desplomado.
Por ese motivo, como el lunes, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch en transbordadores hasta nuevo aviso. Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladimir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
Rusia habló de daños "menores"
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones enemigos este martes -más de 1.300 la víspera- en una veintena de regiones de la parte europea del país y los mares Negro y Azov, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El Kremlin había calificado de "menores" los daños ocasionados la víspera al puente de Crimea por Kiev, aunque fuentes independientes informaron de que uno de los proyectiles lanzados alcanzó un tramo de la carretera.
Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, anexionada por Moscú en 2014 y que Kiev intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses.
Grateful to the Security Service of Ukraine, all units of Ukraineâs Defense Forces involved, Ukraineâs Minister of Defense, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine and the General Staff, and all our weapons manufacturers for an unprecedented operation in response to Russian strikes on our infrastructure. Today, everyone can see the consequences for the main military crossing from Russian territory into our Ukrainian Crimea. This is the result of the seventh stage of an operation carried out over several weeks, developed and coordinated by the Security Service of Ukraine together with the General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Our warriors gradually destroyed air defense systems, radars, electronic warfare equipment, and other designated targets on the way to the final objective. For this, they used âDovbush,â âVendetta,â âDa Vinci,â âSichen,â âMich-2000,â âRuta,â âPalianytsia,â âAn-197,â âFP-1,â âFP-5 Flamingo,â and âR-360 Neptune.â Today, at the key stage, the âPalianytsiaâ drones performed exceptionally well, striking the road section of the bridge, while âNeptuneâ missiles, âRutaâ drones, and FP-5 drones struck the railway section. Using âFlamingo,â our warriors carried out a precision-guided strike â and the communications uplink worked flawlessly until the very last seconds. We have repeatedly offered Russia steps toward de-escalation â and every proposal has been met with loud rejection. Russia strikes our infrastructure every day, including bridges in Zaporizhzhia, Dnipro, Kyiv, and the Odesa region. We are restoring our infrastructure. But we are also reminding Russia that war will always return to where it began. Ukraineâs defensive capabilities are strong and will remain so, and we will never leave terror against our cities and people unanswered. I thank the true warriors of the Security Service of Ukraine, all our Defense Forces, our intelligence agencies, and EVERY manufacturer of weapons effectively used to defend Ukraine, Ukrainians, and our national interests. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) November 17, 2026
Ataques antes del viaje de Putin
Los canales de Telegram también informaron de ataques contra objetivos industriales en la región de Bashkiria, concretamente uno de los mayores complejos petroquímicos de Rusia -propiedad del consorcio gasístico Gazprom en la ciudad de Salavat-, aunque las autoridades aseguran que los daños no han sido críticos.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que estos ataques "sin precedentes" contra el país vecino son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética por parte de Moscú y su negativa a acordar una desescalada y declarar una tregua.
Los ataques tienen lugar justo cuando Putin se dispone a viajar a China para participar en la cumbre de la APEC -su primera asistencia desde 2017- y también en una histórica reunión a tres bandas con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y China, Xi Jinping.