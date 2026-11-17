Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen. La reunión está prevista al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.
China ha divulgado pocos detalles sobre el contenido del encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump, pero ayer, la portavoz de la cancillería, Mao Ning, dijo que mantendrán “intercambios profundos sobre la preservación de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”. Esto “tendrá una importancia histórica”, consideró la vocera.
Tanto el Kremlin como la Casa Blanca habían confirmado previamente la reunión a tres bandas.
Las autoridades rusas subrayaron ayer la relevancia de la cita. “La importancia y el valor simbólico de este encuentro son difíciles de exagerar”, declaró el lunes ante la prensa Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.
Además, Trump le dijo a la prensa ayer que también podría reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en China. “Estaremos con el presidente Xi (...) también nos reuniremos con el presidente Putin y podríamos reunirnos con Kim Jong Un”, declaró desde la Casa Blanca.
Por su parte, diplomáticos de alto rango de China y Estados Unidos plantearon la posibilidad de que estas conversaciones trilaterales aborden el delicado asunto del control de armas nucleares.
Ante el rápido crecimiento del arsenal nuclear chino, Washington ha manifestado su deseo de que Pekín forme parte de un acuerdo al respecto. Sin embargo, China ha insistido durante mucho tiempo en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus propios arsenales antes de aceptar hacer lo mismo.
A su vez, el secretario general de la ONU, António Guterres, señaló el lunes que si los tres presidentes “se comprometen verdaderamente con una desnuclearización significativa, será un gran avance para el mundo”. “Creemos que solo estaremos totalmente seguros cuando nos deshagamos por completo de las armas nucleares”, declaró.