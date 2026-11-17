Los presidentes de China, Rusia y Estados Unidos hablarán sobre la “paz mundial” durante su primer encuentro trilateral, que se celebrará el jueves al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen. La reunión está prevista al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad del sur de China.