Lisandro Catalán también cuestionó la iniciativa

El candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, se sumó a las críticas y expresó su rechazo a través de sus redes sociales. El dirigente vinculó el proyecto con la permanencia del oficialismo en el poder y cuestionó lo que consideró un intento de controlar las opiniones de los ciudadanos.