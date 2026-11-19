La Libertad Avanza denunció un intento de censura del Gobierno de Jaldo por un proyecto sobre contenidos en redes sociales
El espacio libertario cuestionó una iniciativa impulsada por la legisladora Carolina Vargas Aignasse que propone regular publicaciones, opiniones y videos considerados inapropiados.
Resumen para apurados
- Según informó la prensa local, La Libertad Avanza de Tucumán denunció al gobierno de Osvaldo Jaldo por un proyecto de ley oficialista para regular contenidos en redes sociales.
- La iniciativa de Carolina Vargas Aignasse busca regular publicaciones inapropiadas, lo cual la oposición califica como censura al habilitar bajas judiciales sin descargo previo.
- El debate profundiza la polarización política en Tucumán y abre una disputa institucional sobre los límites de la libertad de expresión frente a la regulación digital.
La Libertad Avanza (LLA) de Tucumán salió al cruce de un proyecto de ley impulsado por la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse y denunció un supuesto intento de censura por parte del Gobierno de Osvaldo Jaldo. A través de un comunicado, el espacio libertario manifestó su rechazo a la iniciativa, que, según su interpretación, busca regular contenidos publicados en redes sociales, opiniones y videos que sean considerados inapropiados.
“Consideramos que esta iniciativa representa una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, y un preocupante avance sobre los derechos y garantías constitucionales de todos los tucumanos”, expresó el partido.
En el documento, LLA también dirigió un reclamo al gobernador Osvaldo Jaldo, a quien le exigió que intervenga para frenar el avance del proyecto. La fuerza opositora cuestionó además el funcionamiento de la Legislatura provincial y sostuvo que el cuerpo parlamentario actúa como un espacio de convalidación de las decisiones del Poder Ejecutivo.
“El gobernador Jaldo no puede mirar para otro lado frente a un nuevo intento de censurar a los tucumanos. No podemos ignorar que la Legislatura de Tucumán funciona, en los hechos, como una verdadera escribanía del Poder Ejecutivo, donde se convalida lo que el gobernador dispone”, afirmó el espacio libertario.
La crítica de LLA al proyecto de Carolina Vargas Aignasse
La Libertad Avanza consideró que la iniciativa tiene una finalidad electoral y que podría utilizarse para limitar las expresiones críticas hacia la administración provincial. Según advirtió, el proyecto habilitaría la intervención de un juez penal para ordenar la eliminación de contenidos, sin que necesariamente exista una instancia previa de descargo para quien los publicó.
Desde esa perspectiva, el espacio sostuvo que la propuesta podría convertirse en una herramienta de presión sobre ciudadanos, periodistas y usuarios de redes sociales que manifiesten opiniones contrarias al oficialismo.
“La libertad de expresión no es una concesión del poder político, sino un derecho constitucional que debe ser respetado y garantizado. Ningún gobierno puede arrogarse la facultad de decidir qué pueden decir, publicar u opinar los ciudadanos”, remarcó el comunicado.
Lisandro Catalán también cuestionó la iniciativa
El candidato a gobernador de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, se sumó a las críticas y expresó su rechazo a través de sus redes sociales. El dirigente vinculó el proyecto con la permanencia del oficialismo en el poder y cuestionó lo que consideró un intento de controlar las opiniones de los ciudadanos.
“Después de 40 años de manejar Tucumán como si fuera propio, ahora también pretenden decidir qué podemos decir y qué debemos callar. Los tucumanos somos libres y no necesitamos permiso de ningún político para expresar lo que pensamos. No nos van a callar”, publicó.