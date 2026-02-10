Secciones
Jaldo recibió a la legisladora Carolina Vargas Aignasse

En la Casa de Gobierno.

Hace 4 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en su despacho a la legisladora Carolina Vargas Aignasse para analizar, entre otros temas, la elección del futuro defensor del pueblo y el trabajo articulado con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

“Hemos conversado acerca de muchos temas de actualidad de la provincia de Tucumán, sobre todo iniciando con el proceso de selección del defensor del pueblo, presidiendo yo las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones y acuerdos. Un proceso que está marcado por lo que establece la ley y que va a culminar los primeros días de marzo con el dictamen de la comisión que va a elevar una terna al recinto”, señaló la legisladora oficialista.

Con el municipio

Según se informó, el diálogo incluyó un repaso por las políticas públicas impulsadas por la Provincia, y aquellas que se realizaron de manera articulada con el municipio que dirige Rossana Chahla.

Otro punto fue la planificación legislativa para este año, sobre todo en cuanto a la promoción de inversiones y el desarrollo de herramientas de gestión vinculadas a la Inteligencia Artificial (IA). “Recientemente se ha sancionado una ley que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo para que todas las acciones que se desarrollen utilizando inteligencia artificial estén dentro del marco de los principios éticos de la Unesco”, agregó Vargas Aignasse.

