La iniciativa va en un orden similar al que presentó en 2025 la diputada Silvia Lospennato, luego de que, en plena elección porteña, circulara en redes un video manipulado en el que se simulaba que Mauricio Macri anunciaba el retiro de su candidatura. Además, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional Federal respaldó una acción de amparo para que se alerte y frenar la difusión de deepfakes y la clonación no autorizada de voz y rostro mediante inteligencia artificial durante las elecciones nacionales.