Cómo se investigarán las fake news en las campañas electorales de Tucumán: “Estas maniobras no van a pasar desapercibidas”
Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán dictaminó un proyecto de Vargas Aignasse para sancionar noticias falsas con IA en campañas electorales y evitar la manipulación del electorado.
- La iniciativa prevé la intervención de la Junta Electoral, la fiscalía y convenios con plataformas digitales para identificar y frenar la circulación de contenidos manipulados.
- De aprobarse antes de los comicios de 2027, sentará un precedente en el control de desinformación generada por inteligencia artificial sin restringir la libertad de expresión.
La posibilidad de manipular imágenes, clonar voces y generar videos con inteligencia artificial abre nuevos desafíos para los procesos electorales. En Tucumán, el proyecto que busca prevenir y sancionar la difusión deliberada de contenidos falsos durante las campañas ya obtuvo dictamen favorable en la Legislatura y podría llegar al recinto antes de las elecciones provinciales de 2027.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse, autora de la iniciativa, explicó este jueves a LA GACETA que uno de los principales desafíos será identificar a las personas o agrupaciones políticas que estén detrás de la creación y propagación de estos materiales. Para eso, el proyecto prevé la intervención de la Junta Electoral Provincial y del Ministerio Público Fiscal, además de establecer mecanismos de colaboración con las plataformas digitales.
“Detectar quién generó el contenido o cuál es la persona o la agrupación que lo ha impulsado es la parte más compleja del tema”, reconoció la parlamentaria durante una entrevista con LG Play.
La legisladora sostuvo que será necesario contar con profesionales especializados para investigar este tipo de maniobras. También remarcó que la propuesta contempla no solamente sancionar a quienes produzcan o difundan los contenidos manipulados, sino también requerir a las plataformas que intervengan para frenar su circulación.
“Lo que se va a lograr con esto, de sancionarse la ley, es por lo menos concientizar a todo el arco político de que esta clase de maniobras no va a pasar desapercibida, que va a existir una investigación y que se van a tomar cartas en el tema”, afirmó.
El desafío de controlar las plataformas
Vargas Aignasse reconoció que la aplicación de una normativa de estas características no será sencilla, especialmente por el alcance internacional de las empresas tecnológicas y las dificultades que existen para regular su funcionamiento desde una provincia.
“Estamos hablando de una cuestión muy desigual que no es de Tucumán. Esto es una cuestión global, de cuál es el comportamiento de las plataformas”, contó.
En ese sentido, indicó que el proyecto contempla la posibilidad de celebrar convenios y establecer mecanismos de trabajo conjunto con esas empresas para facilitar la detección y eliminación de publicaciones denunciadas.
La legisladora también aclaró que el objetivo no es restringir la libertad de expresión. “Esto no tiene nada que ver con restringir la libertad de expresión, con intentar poner una mordaza a alguien”, expresó. Según explicó, la iniciativa apunta específicamente a la utilización deliberada y maliciosa de herramientas tecnológicas para confundir al electorado durante una campaña.
Un proyecto que podría llegar al recinto
La propuesta fue presentada en 2025 y obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales. Ahora, su tratamiento depende de la decisión de la comisión de Labor Parlamentaria, que deberá definir si la incorpora al temario de una próxima sesión.
Vargas Aignasse manifestó su intención de que la iniciativa pueda aprobarse antes de los comicios provinciales del próximo año.
“Creo que vamos a empezar a ver, y ya lo empezamos a ver, ese impacto de la tecnología en el momento de la campaña electoral. Hoy las herramientas tecnológicas son más sencillas. Se puede realmente clonar voces, darle animación a figuras para que digan o hagan lo que uno quiera”, advirtió.