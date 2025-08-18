Rumbo a octubre: “El ciudadano se dio cuenta que destruir el Estado no es la respuesta”, dijo Carolina Vargas Aignasse

En cuanto a la campaña, la legisladora señaló que la mejor carta de presentación será la gestión. “Lo que hacemos en la provincia y en la capital es la vidriera más clara para que la gente evalúe”. Además, hizo hincapié en la necesidad de informar al electorado sobre el nuevo sistema de Boleta Única de Papel. “Es fundamental que todos lleguen al 26 de octubre sabiendo cómo se vota, porque ya no existe el cuarto oscuro tradicional ni las boletas partidarias en los domicilios. El único voto válido es el que entrega el presidente de mesa”.