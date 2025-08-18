Rumbo a octubre: “El ciudadano se dio cuenta que destruir el Estado no es la respuesta”, dijo Carolina Vargas Aignasse

La legisladora Carolina Vargas Aignasse, candidata a diputada nacional por el Frente Tucumán Primero, se refirió este lunes a la importancia de la unidad alcanzada en el oficialismo provincial, y advirtió sobre los riesgos de las propuestas que plantean un achicamiento del Estado.
“Creo que el ciudadano ya se dio cuenta que destruir el Estado por destruirlo, sin buscar eficiencia ni resultados para la gente, no es la respuesta”, afirmó en diálogo con LA GACETA. La dirigente peronista sostuvo que la lista que encabeza el gobernador Osvaldo Jaldo “no se define por los nombres, sino por lo que representa: un Estado presente, eficiente y con gestión”.
En esa línea, remarcó que la propuesta del oficialismo provincial se construyó sobre el consenso interno del justicialismo y que simboliza “una unidad fuerte, tanto en lo territorial como en lo político”.
Durante la charla, Vargas Aignasse se mostró agradecida por haber sido designada como referente de la Capital en la nómina y resaltó la responsabilidad que implica ese rol. “Este lugar le correspondía a una mujer por la ley de paridad de género. Lo asumo con compromiso, en conjunto con la intendenta Rossana Chahla y con todos nuestros legisladores y concejales”, explicó.
Campaña
En cuanto a la campaña, la legisladora señaló que la mejor carta de presentación será la gestión. “Lo que hacemos en la provincia y en la capital es la vidriera más clara para que la gente evalúe”. Además, hizo hincapié en la necesidad de informar al electorado sobre el nuevo sistema de Boleta Única de Papel. “Es fundamental que todos lleguen al 26 de octubre sabiendo cómo se vota, porque ya no existe el cuarto oscuro tradicional ni las boletas partidarias en los domicilios. El único voto válido es el que entrega el presidente de mesa”.
Respecto al escenario electoral, la candidata planteó que la verdadera polarización será “entre dos modelos de gestión”: “El de Jaldo, con un Estado presente y eficiente, que toma decisiones para proteger a los sectores más vulnerables. Y el de Milei, que en dos años mostró un profundo desmantelamiento del Estado, con perjuicios para la ciencia, la educación, los jubilados y los discapacitados”.
En relación a las propuestas de La Libertad Avanza en Tucumán, como la eliminación de las comunas, Vargas Aignasse fue tajante. “Demuestra un desconocimiento absoluto de la realidad de la provincia. Las comunas son la primera cara del Estado en el interior profundo; suprimirlas sería abandonar a miles de tucumanos”.
Finalmente, valoró la existencia de múltiples opciones políticas en la provincia, entre ellas las del radicalismo, el bussismo y otros espacios, pero insistió en que el eje de la discusión estará puesto en el rumbo de gestión. “Los tucumanos ya saben que reducir el Estado sin una propuesta real de eficiencia no genera beneficios. La gente lo vivió en carne propia y hoy lo mira de otra manera”, concluyó.