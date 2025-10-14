Carolina Vargas Aignasse analizó el debate de LA GACETA: “La gente tiene definido a quién no va a votar”

Sobre la performance de los participantes, la legisladora afirmó que Osvaldo Jaldo demostró “solidez, conocimiento técnico y experiencia en gestión”, atributos que lo diferencian del resto de los candidatos. En tanto, otros aspirantes mostraron propuestas que, a su juicio, reflejan una falta de experiencia práctica en el ejercicio del poder, aunque reconoció la buena participación de Ricardo Bussi y ciertos planteos de la candidata de la izquierda.