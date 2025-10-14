Secciones
Carolina Vargas Aignasse analizó el debate de LA GACETA: “La gente tiene definido a quién no va a votar”

La legisladora destacó la solidez de Osvaldo Jaldo y aseguró que la mayoría de los votantes ya tiene definida su postura de cara a las elecciones.

Hace 13 Min

La legisladora Carolina Vargas Aignasse evaluó este martes el debate electoral que se llevó a cabo ayer en LA GACETA y destacó la transparencia y solidez de la participación de los candidatos. Señaló que el encuentro se vivió con “mucha emoción” y describió un ambiente “respetuoso” y democrático, donde cada equipo acompañó a sus candidatos sin que surgieran tensiones ni situaciones fuera de lugar.

Sobre la performance de los participantes, la legisladora afirmó que Osvaldo Jaldo demostró “solidez, conocimiento técnico y experiencia en gestión”, atributos que lo diferencian del resto de los candidatos. En tanto, otros aspirantes mostraron propuestas que, a su juicio, reflejan una falta de experiencia práctica en el ejercicio del poder, aunque reconoció la buena participación de Ricardo Bussi y ciertos planteos de la candidata de la izquierda.

Respecto al impacto del debate en la decisión de los votantes, Vargas Aignasse aseguró que gran parte del electorado ya tiene definido su voto o, al menos, “dónde no va a votar”. Señaló que “por todas las cosas que están sucediendo a nivel nacional”, incluyendo decisiones cuestionadas y situaciones judicializadas vinculadas a ciertos candidatos, la ciudadanía está evaluando con mayor criterio las opciones y el voto útil, que permitirá garantizar gobernabilidad y estabilidad económica a nivel provincial.

Carolina Vargas Aignasse. Carolina Vargas Aignasse. ARCHIVO

Consultada sobre las expectativas de su frente político, la legisladora prefirió no adelantar cifras concretas de encuestas, aunque aseguró que la experiencia de recorrer la provincia le permite percibir la reacción de la gente y la credibilidad de cada candidato. “Ayer quedó bastante claro quién miente y quién no miente”, afirmó, al recordar la contradicción de ciertos postulantes que meses atrás habían respaldado políticas que hoy cuestionan.

Finalmente, anticipó que el Frente Tucumán Primero realizará un acto el 17 de octubre, tradicionalmente una fecha de relevancia para el peronismo, aunque aseguró que los detalles se están ultimando y que será un encuentro significativo en el marco de la campaña electoral.

