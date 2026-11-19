Resumen para apurados
- La Academia de Grabación anunció los nominados a los Grammys 2027 en EE. UU., donde Rosalía lidera con nueve candidaturas por su disco 'Lux' y marca un récord hispano.
- La española compite en Álbum y Canción del Año tras brillar en los Latin Grammy, convirtiéndose en la primera mujer hispana en obtener tantas nominaciones en una sola edición.
- La presencia de Rosalía y figuras latinas como Milo J consolida la creciente influencia hispanohablante en los máximos galardones de la industria musical global para 2027.
Apenas a una semana de los premios latinos en los que Milo J se consagró como el mejor músico de la temporada, los Grammys anunciaron el listado de candidatos para el 2027. Rosalía, que se destacó en la gala de la semana pasada, volvió a quedar entre los nombres más mencionados para el certamen de la música global. La artista española recibió nueve nominaciones por su último disco, “Lux”.
A principios de esta semana, Rosalía fue nominada en categorías diversas que la incluyeron en la terna a mejor interpretación pop solista por “Sauvignon Blanc”, así como en mejor interpretación de música alternativa por “Reliquia”, mejor interpretación de música global por “Porcelana” con Dougie F y mejor canción latina por “La Perla”. Es la primera mujer hispana en lograr nueve nominaciones, después del éxito de Bad Bunny con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS ”.
Los principales nominados a los Grammys 2027
Álbum del año
Lost Weekend, Phoebe Bridgers
The Art of Loving, Olivia Dean
Dandelion, Ella Langley
The Romantic, Bruno Mars
This Music May Contain Hope., RAYE
You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo
LUX (Complete Works), Rosalía
The Life of a Showgirl, Taylor Swift
Grabación del año
‘Man I Need’, Olivia Dean
‘Choosin’ Texas’, Ella Langley
‘I Just Might’, Bruno Mars
‘Where Is My Husband!’, RAYE
‘The Cure’, Olivia Rodrigo
‘Berghain’, Rosalía, Björk y Yves Tumor
‘The Fate of Ophelia’, Taylor Swift
‘Dracula’, Tame Impala y JENNIE
Canción del año
‘Berghain’, Rosalía, Björk y Yves Tumor
‘Choosin’ Texas’, Ella Langley
‘The Cure’, Olivia Rodrigo
‘Hate That I Made You Love Me’, Ariana Grande
‘I Knew It, I Knew You’, Taylor Swift
‘Man I Need’, Olivia Dean.
‘Risk It All’, Bruno Mars
‘Where Is My Husband!’, RAYE
Mejor artista nuevo
Angine de Poitrine
Geese
Ella Langley
Slayyyter
Sienna Spiro
Don Toliver
Remi Wolf
The Womack Sisters
Mejor interpretación pop solista
‘Man I Need’, Olivia Dean
‘Risk It All’, Bruno Mars
‘Where Is My Husband!’, RAYE
‘The Cure’, Olivia Rodrigo
‘Sauvignon Blanc’, Rosalía
Mejor álbum de rock
Vol. II, Angine de Poitrine
Your Favorite Toy, Foo Fighters
The Wow! Signal, Muse
Foreign Tongues, The Rolling Stones
Frozen Charlotte, Jack White.
Mejor Álbum Dance/Electrónica
Confessions II, Madonna
Sexistential, Robyn
Soma, Skrillex
Wor$t Girl in America, Slayyyter
Deadbeat, Tame Impala
Mejor álbum de música alternativa
I Must Be Dreaming, Alabama Shakes
Lost Weekend, Phoebe Bridgers
Music, Fashion, Film, Charli XCX
Getting Killed, Geese
The Mountain, Gorillaz
LUX (Complete Works), Rosalía
Mejor Álbum de Pop Vocal
The Art of Loving, Olivia Dean
Petal, Ariana Grande
The Romantic, Bruno Mars
This Music May Contain Hope., Raye
You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, Olivia Rodrigo
Mejor álbum de R&B
Brown (The Chocolate Edition), Chris Brown
When the City Sleeps, Alex Isley
Kehlani, Kehlani
Saturday Night, PJ Morton
To Whom This May Concern, Jill Scott
Mejor álbum de rap
Dillagence II, Busta Rhymes (& J Dilla)
Am I the Drama?, Cardi B
God Gotta Afro & Gold Hoops, Rapsody
Octane, Don Toliver
Everything Is A Lot., Wale
Bully – Deluxe, Kanye West (Ye)
Mejor álbum de poesía hablada
Black Shaman Strikes Back, Marc Marcel
The Color of Rain, Aja Monet
A Hero and a Villain, Mad Skillz
How Love Grows, Jwalt (& ClayDough)
Leap Life, Saul Williams
Mejor álbum de jazz vocal
For Dinah, Ledisi
The Wise Ones, Gretchen Parlato
Live at Jazz at Lincoln Center, Catherine Russell
With Every Breath I Take, Cécile McLorin Salvant, Metropole Orkest & Jules Buckley
The Devil I Knew, Nicole Zuraitis
Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo
Monk Meditations,Jon Batiste
Lullaby for the Lost, Donny McCaslin
A Six String Odyssey, Six String Symphony
Somni, Snarky Puppy, Metropole Orkest & Jules Buckley
Barcode, Ben Wendel
Mejor Álbum de Teatro Musical
Chess the Musical: Nicholas Christopher, Hannah Cruz, Bradley Dean, Lea Michele, Bryce Pinkham & Aaron Tveit, principal vocalists; Benny Andersson, Ludvig Andersson & Brian Usifer, producers (Benny Andersson & Björn Ulvaeus, composers; Tim Rice, lyricist) (2025 Broadway cast)
The Lost Boys: Shoshana Bean, Lj Benet, Ali Louis Bourzgui, Paul Alexander Nolan, Benjamin Pajak & Maria Wirries, principal vocalists; Kyler England, Adrianne Gonzalez, Gabriel Mann & Ethan Popp, producers; Kyler England, Adrianne Gonzalez & Gabriel Mann, composers/lyricists (original Broadway cast)
Ragtime: Colin Donnell, Joshua Henry, Caissie Levy, Nichelle Lewis, Ben Levi Ross & Brandon Uranowitz, principal vocalists; Lynn Ahrens, Sean Patrick Flahaven & Stephen Flaherty, producers (Stephen Flaherty, composer; Lynn Ahrens, lyricist) (2025 Broadway cast)
Schmigadoon: Alex Brightman, Sara Chase & Ana Gasteyer, principal vocalists; Doug Besterman, David Chase, Cinco Paul & Scott M. Riesett, Producers; Cinco Paul, composer & lyricist (Schmigadoon! original Broadway company)
Two Strangers (Carry a Cake Across New York): Christiani Pitts & Sam Tutty, principal vocalists; Jim Barne, Nick Finlow, Tim Jackson & Lux Pyramid, Producers; Jim Barne, Composer; Kit Buchan, lyricist (original Broadway cast)
Mejor álbum de raíces regionales
Louisiana Love, Robin Barnes
Live at Tipitina’s 2025, Dumpstaphunk
This Village, Ranky Tanky
Ain’t No Dying, The Rumble Featuring Big Chief Joseph Boudreaux Jr.
Tongva Songs We Are Here Ekwa Chem, Tongva Ensemble featuring Connor Chee & Geneviève Gros-Louis
Mejor Álbum Pop Latino
No Me Arrepiento De Sentir Tanto, Karol G
Femme Fatale, Mon Laferte
Muda, Carín León
¿Dónde Es El After?, Rawayana
Bendito Verano, Elena Rose
Mejor álbum de música urbana
Cosa Nuestra: Capítulo 0, Rauw Alejandro
Omerta, J Balvin, Ryan Castro
Hopi Sendé, Ryan Castro
Omakase, Alvaro Diaz
El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid vs Ferxxo, Feid
Do Not Disturb: Late Checkout, Young Miko
Mejor álbum latino de rock o música alternativa
Free Spirits, Ca7riel & Paco Amoroso
Taracá, Jorge Drexler
La Vida Era Más Corta, Milo J
Juanesteban, Juanes
Shine, Fito Paez
Mejor álbum latino tropical
País Portatil, Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
El Alma En Clave, Luis Enrique
Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca
Más Que Palabras, Grupo Niche
El Último Disco Vol. 1, Carlos Vives
Mejor álbum de reggae
Too Too Bad, Buju Banton
Exile, Chronixx
Brightside, Ziggy Marley
The Art of Acceptance, Protoje
Supernova, Runkus
Lottery, Shaggy