Con un conmovedor mensaje, en los Grammys 2025 recordaron a Liam Payne

Mientras el audiovisual trasncurría, el piano de Chris Martin acompañaba el sensible momento. Luego, el líder de Coldplay interpretó "All My Love", del álbum de la banda Moon Music, mientras que en la pantalla de arriba aparecía una foto de Liam. Durante la actuación, una inscripción se quedó fija en la pantalla: "Liam Payne, cantautor de One Direction"