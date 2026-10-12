La leyenda continúa: Los Rolling Stones volvieron al estudio de grabación

A esta hipótesis se le sumó la declaración de un vocero oficial del grupo musical. El representante aclaró que los integrantes siempre están aportando ideas novedosas y registrando canciones para eventuales lanzamientos futuros, pidiéndole a la audiencia que permanezca atenta. Cabe recordar que su trabajo más reciente, Foreign Tongues, publicado en julio de 2026, fue concebido en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres.