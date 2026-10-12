La leyenda continúa: Los Rolling Stones volvieron al estudio de grabación

Resumen para apurados
- Los Rolling Stones volvieron a grabar en el estudio semanas atrás en Reino Unido para registrar nuevas canciones, apenas tres meses después de su último lanzamiento discográfico.
- El saxofonista Courtney Pine reveló las sesiones en BBC Radio. El grupo editó recientemente Foreign Tongues y Hackney Diamonds, manteniendo una activa producción creativa.
- Las sesiones alimentan la hipótesis de una posible trilogía musical proyectada por Mick Jagger, abriendo la puerta a un nuevo disco de estudio en el corto plazo.
A tan solo tres meses del lanzamiento de su último álbum, los Rolling Stones sorprendieron al mundo al regresar al estudio de grabación para registrar canciones, abriendo la posibilidad de publicar un nuevo disco en el corto plazo.
La mística del rock and roll no conoce de pausas ni de descansos. Apenas 90 días después de presentar Foreign Tongues, su álbum número 25 de estudio, los Rolling Stones ya se encuentran nuevamente produciendo material inédito.
La noticia sacudió a la industria musical global y encendió el entusiasmo de sus seguidores en redes sociales, confirmando que Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood mantienen su energía creativa intacta.
La revelación que encendió a los fanáticos
Las alarmas sonaron con fuerza cuando el reconocido saxofonista británico Courtney Pine reveló que grabó sesiones recientes junto a los Rolling Stones dentro del estudio de grabación, lo que reactivó la ilusión por un nuevo disco. Durante su participación en el programa Private Passions de BBC Radio 3, el músico de jazz detalló que la convocatoria ocurrió apenas unas semanas atrás.
Pine elogió de manera contundente la figura del vocalista principal de la banda británica. "Mick es un artista increíble; todo ese mundo del pop es completamente diferente a cualquier cosa que yo conozca", expresó al referirse a su trabajo con Jagger. No se trata del primer acercamiento entre ambos, ya que Pine colaboró previamente en Wandering Spirit, el álbum solista de Jagger publicado en 1993.
El saxofonista recordó aquella primera convocatoria noventosa en la que grabó una versión inicial que fue descartada, antes de ser citado de urgencia a Los Ángeles para registrar una nueva toma. Ahora, su reciente participación en los temas inéditos abre la puerta a un abanico de matices sonoros dentro del catálogo del grupo.
¿Se viene una trilogía histórica de la banda británica?
Aunque todavía no existe un anuncio oficial con fecha o título definitivo, la presencia de los Rolling Stones en el estudio de grabación consolida la hipótesis de un nuevo disco que complete una saga musical. En una entrevista previa con la revista NME, Mick Jagger dejó entrever que su producción reciente podría formar parte de una trilogía proyectada a futuro, confirmando que ya se encontraba componiendo.
A esta hipótesis se le sumó la declaración de un vocero oficial del grupo musical. El representante aclaró que los integrantes siempre están aportando ideas novedosas y registrando canciones para eventuales lanzamientos futuros, pidiéndole a la audiencia que permanezca atenta. Cabe recordar que su trabajo más reciente, Foreign Tongues, publicado en julio de 2026, fue concebido en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres.
Aquel álbum, sucesor directo de Hackney Diamonds (2023), contó con 14 canciones y colaboraciones de Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Además, incluyó una toma póstuma del recordado baterista Charlie Watts, capturada antes de su fallecimiento en 2021. A comienzos de octubre, la banda sumó también el tema inédito "Bad Luck Hideaway".