Taylor Swift, entre una relación tóxica, lágrimas y una tumba: así es el videoclip de su nueva canción
Taylor Swift lanzó Encore, la edición extendida de The Life of a Showgirl, con cuatro canciones inéditas. Entre ellas está “Patient Zero”, cuyo videoclip, protagonizado junto a Dakota Johnson y Colin Farrell, se estrenará en los MTV VMAs.
Resumen para apurados
- Taylor Swift estrenará este domingo en Los Ángeles el videoclip de "Patient Zero" durante los MTV VMAs, tras lanzar "Encore", la versión extendida de su álbum.
- El clip, coprotagonizado por Dakota Johnson y Colin Farrell, aborda una relación tóxica. La artista suma cuatro temas inéditos tras el éxito en ventas de su reciente disco.
- Swift recibirá el primer premio a la mejor directora artística en los VMAs, gala donde acumula nueve nominaciones que consolidan su rol creativo e influencia en la industria.
Taylor Swift lanzó una nueva edición de The Life of a Showgirl, el exitoso álbum que ahora suma una versión extendida titulada Encore. El material incorpora cuatro canciones inéditas, entre ellas “Patient Zero”, un tema que aborda una relación tóxica.
La cantante había anticipado algunas imágenes del videoclip de la canción, que tendrá su estreno durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards de este domingo. El video cuenta con la participación de Taylor Swift, Dakota Johnson y Colin Farrell, además del reconocido director de fotografía Emmanuel Lubezki.
Las imágenes que Taylor Swift adelantó de “Patient Zero”
Las primeras escenas del videoclip muestran diferentes situaciones cargadas de simbolismo. La artista aparece lavándose las manos y también se pueden observar dos cuerpos que se sumergen en el agua, una rosa negra y dos mujeres de pie junto a una tumba.
En otra de las imágenes, la cantante aparece con los ojos llenos de lágrimas, en escenas que acompañan la temática de “Patient Zero”, relacionada con una relación tóxica.
The Life of a Showgirl tuvo una buena recepción entre sus seguidores y la prensa especializada. Durante su primera semana, el álbum estableció un récord de ventas y varias de sus canciones alcanzaron los primeros puestos de las listas.
Taylor Swift recibirá un nuevo reconocimiento en los MTV VMAs
Además del estreno del videoclip, Taylor Swift tendrá un papel destacado en la ceremonia de este domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. La artista recibirá el primer premio MTV VMA a la mejor directora artística.
Según informó la producción de los premios en un comunicado, el nuevo reconocimiento distingue a artistas musicales innovadores cuyo trabajo detrás de cámara amplió las posibilidades del videoclip y fortaleció el arte de la narración visual.
“Celebran una trayectoria profesional sólida e influyente de artistas que han superado los límites creativos y desarrollado una voz propia como directores”, explicó la organización.
Swift dirigió algunos de los videos más representativos de su carrera, entre ellos “Karma (feat. Ice Spice)”, además de trabajos más recientes como “The Fate of Ophelia” y “Opalite”. La cantante fue nominada siete veces a mejor directora en los MTV Video Music Awards y obtuvo cuatro premios en esa categoría.
Taylor Swift, entre las artistas más nominadas
Taylor Swift llega a los MTV VMAs como la segunda artista con mayor cantidad de nominaciones, con nueve candidaturas. Entre ellas se encuentran las categorías de dirección, video del año, artista del año y mejor pop.
Madonna encabeza las nominaciones con once candidaturas, mientras que Sabrina Carpenter y Ariana Grande cuentan con siete cada una. La ceremonia de los MTV Video Music Awards será presentada por Snoop Dogg y tendrá lugar este domingo en Los Ángeles.