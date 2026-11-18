Video: Milo J sorprendió a Jimmy Fallon en la TV de Estados Unidos con dos regalos bien argentinos
Luego de cantar "Niño" en el emblemático Studio 6B de Nueva York, el artista se reunió en el camerino con el conductor para entregarle la vestimenta oficial del club de sus amores y un tradicional gorro coya.
Resumen para apurados
- Milo J sorprendió a Jimmy Fallon en Nueva York al regalarle una camiseta de Deportivo Morón y un gorro coya tras cantar en The Tonight Show para difundir sus raíces.
- El cantante patrocina al club desde 2024 y repitió el gesto hecho antes en la TV española, en una semana marcada por sus nominaciones a los premios Grammy.
- La exposición global proyecta al club antes de disputar el Reducido por el ascenso, mientras consolida el posicionamiento internacional de Milo J en la música.
El cantante argentino Milo J protagonizó un hito cultural al llevar la indumentaria de Deportivo Morón a la televisión internacional durante su participación en The Tonight Show, el histórico programa conducido por Jimmy Fallon en Estados Unidos.
Tras interpretar su canción "Niño" en el escenario del Studio 6B, ubicado en el célebre 30 Rockefeller Plaza de Nueva York, el músico se reunió en el camerino con el presentador estadounidense para obsequiarle la camiseta oficial y un gorro del club del cual es hincha confeso, acompañado de un "chullo" o gorro coya.
La prenda entregada al conductor de la cadena estadounidense cuenta con la inscripción "Milo J" en el frente, dado que el cantante es sponsor oficial de la institución desde octubre de 2024. Se trata de la primera oportunidad en la historia del fútbol argentino en la que un artista coloca su propio sello en la camiseta del club insignia de la ciudad en la que nació y a la que representa en sus presentaciones internacionales. El propio intérprete difundió en sus redes sociales la fotografía en la que Fallon posa luciendo los obsequios.
Milo J le regalÃ³ a Jimmy Fallon una camiseta de MorÃ³n y un gorro coya.— Corta (@somoscorta) November 18, 2026
Nominaciones a los Grammys y el antecedente de Milo J en la TV europea
La interpretación en vivo de la canción "Niño", perteneciente a su trabajo discográfico "La vida era más corta", formó parte de una velada de consagración internacional para el joven músico del Oeste del Conurbano bonaerense. Su paso por la televisión norteamericana tuvo lugar pocas horas después de confirmarse sus dos nominaciones a los Premios Grammys, donde figura en las ternas de "mejor canción latina" y "mejor álbum de rock latino o alternativo".
El gesto en los estudios neoyorquinos no representa un hecho aislado en la trayectoria del cantante. Durante 2025, al presentarse en el programa "La Revuelta" de España, Milo J ya le había obsequiado una camiseta de Deportivo Morón al conductor David Broncano, estableciendo la costumbre de visibilizar la vestimenta de la institución del Ascenso en las plataformas televisivas de mayor audiencia en el exterior.
La repercusión internacional de la indumentaria del Gallo en la pantalla estadounidense ocurre en un momento deportivo crucial para el equipo. Deportivo Morón se encuentra en plena preparación para disputar un choque decisivo frente a Colón de Santa Fe por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2026, certamen que define el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2027. De este modo, los colores del club alcanzaron visibilidad global en la antesala de uno de los compromisos más importantes de la temporada.