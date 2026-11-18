La prenda entregada al conductor de la cadena estadounidense cuenta con la inscripción "Milo J" en el frente, dado que el cantante es sponsor oficial de la institución desde octubre de 2024. Se trata de la primera oportunidad en la historia del fútbol argentino en la que un artista coloca su propio sello en la camiseta del club insignia de la ciudad en la que nació y a la que representa en sus presentaciones internacionales. El propio intérprete difundió en sus redes sociales la fotografía en la que Fallon posa luciendo los obsequios.