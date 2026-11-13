Quién es Tatool, el productor tucumano que subió con Milo J al escenario de los Latin Grammy

Como parte de su agradecimiento, Milo J destacó su procedencia geográfica y artística. “Para mí, del lugar que vengo que es Morón, del género que vengo que es el trap, ganar este premio que es de la música folklórica me vuela la cabeza”, expresó el músico. También agradeció a sus colaboradores, Santiago Alvarado y Tatool, con quienes trabajó. “Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante”, agregó y cerró con un elocuente: “Aguante el folklore”.