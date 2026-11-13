Quién es Tatool, el productor tucumano que subió con Milo J al escenario de los Latin Grammy

Resumen para apurados
- El productor tucumano Tatool ganó un Latin Grammy junto a Milo J este jueves en Las Vegas a Mejor álbum folclórico por su obra 'La vida era más corta'.
- Economista de origen, Tatool forjó su carrera produciendo a figuras como Trueno y Duki, e impulsó a Milo J a fusionar el trap con ritmos folclóricos tradicionales.
- El galardón ratifica la vigencia del folclore en las nuevas generaciones y posiciona al productor tucumano como un referente clave de la renovación musical argentina.
Este jueves por la noche, Milo J se coronó con los laureles en los Latin Grammy. En la gala, el artista recibió el premio al Mejor álbum folclórico por su disco “La vida era más corta”. Junto a él, subieron al escenario dos colaboradores a quienes les agradeció. Uno de ellos fue el productor musical Tatool, un tucumano de 30 años que formó parte de la elaboración del disco.
Como parte de su agradecimiento, Milo J destacó su procedencia geográfica y artística. “Para mí, del lugar que vengo que es Morón, del género que vengo que es el trap, ganar este premio que es de la música folklórica me vuela la cabeza”, expresó el músico. También agradeció a sus colaboradores, Santiago Alvarado y Tatool, con quienes trabajó. “Nosotros tres le dimos forma a esta cosa, pero creo que el mensaje llegó a todo el mundo y eso me parece lo más importante”, agregó y cerró con un elocuente: “Aguante el folklore”.
Quién es Tatool, el tucumano productor de Milo J
Nacido en Tucumán bajo el nombre de Santiago Ruiz, Tatool avanzó a pasos agigantados en la música argentina en los últimos años. De perfil bajo e inteligencia artística brillante, logró recibir más de un reconocimiento por sus producciones. Aunque sus bases académicas pasaron por otra área –se recibió de licenciado en economía empresarial–, su camino viró hacia rumbos artísticos.
Desde pequeño, Tatool empezó a producir música en su casa, con las herramientas que tenía a mano. La computadora de su madre fue el taller que le sirvió para hacer los acordes iniciales de un álbum que pasó a la historia. “Atrevido”, el álbum que lanzó en 2020 el trapero Trueno, fue el resultado de ese trabajo que empezó casi como experimental y que terminó ganando un Cuádruple Platino.
En su haber quedaron registradas dos nominaciones a los Latin Grammy antes de la última edición y 14 a los Premios Gardel. Para la gala de anoche, también había recibido la nominación a Productor del año.
La metodología de trabajo de Tatool
En diciembre de 2025, LA GACETA compartió un artículo sobre el productor. La periodista Virginia Gómez describió allí su metodología de trabajo con los artistas. Al parecer, a Tatool no le basta con una llamada telefónica o un contrato para empezar a trabajar. Por el contrario, requiere del contacto y la cercanía con las personas con las que colabora. Por eso, es frecuente que llegue a ingresar en los círculos más cercanos de los músicos a los que produce.
Si desconoce un nuevo ritmo, investiga. Si le resulta lejano un concepto, busca acercarse. Así como se acerca a quienes se convierten en sus amigos. Así funciona el trabajo para Tatool, quien también desde temprana edad decidió abandonar trabajos de oficina y oficios vinculados a la carpintería para regresar cada vez a la música.
La solidez que logró Tatool le permitió vincularse profesionalmente con artistas como Nicki Nicole, Duki, Tiago PZK, María Becerra, Bizarrap y Wos.
“La vida era más corta”: el álbum ganador del Latin Grammy
Tatool fue el cerebro detrás de “La vida era más corta”, el álbum que se quedó con el Latin Grammy este jueves. Entre sus trabajos, ya había tenido un acercamiento al folklore, por ejemplo en “Tierra santa” de Trueno. Pero una canción no era suficiente. Por eso, en cuanto conoció a Milo J, según publicó la revista Billboard, empezó a desplegar sus planes frente a él para convencerlo de trabajar en el folklore.
“En apenas seis meses, había investigado muchísimo sobre el género. Las propuestas continuaron hasta que finalmente aceptó participar de un campamento de composición, aunque por entonces ya estaba trabajando en otro disco orientado al trap”, consignó la revista.
También proveniente del norte argentino, Santiago Alvarado, oriundo de Santiago del Estero, se sumó a la producción. Fue el tercer joven que este jueves, junto a Tatool y Milo J, dio la cara en Las Vegas para hacerse cargo del Grammy latino. Así nació “La vida era más corta”, un álbum compuesto por dos discos con un total de 15 canciones. Para Tatool, no hay “un nuevo folklore, sino nuevas mezclas y rescates de ritmos, armonías y tradiciones que ya se usaban”.