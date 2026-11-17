Resumen para apurados
- El músico argentino Milo J debutó este lunes en el late night show de Jimmy Fallon en EE.UU. tras consagrarse con cuatro premios Latin Grammy.
- Nacido en Morón y surgido del trap, el artista de 20 años interpretó 'Niño' con una puesta en escena y vestuario que reivindican el folclore y sus raíces populares.
- Esta histórica presentación consolida su proyección internacional antes de continuar su gira por América y llevar su música a escenarios masivos como Coachella.
Milo J viene marcando checks en cada tarea de la lista de logros de la música. Con 20 años recién cumplidos –el 25 de octubre pasado–, el artista acaba de sumar cuatro premios Grammy Latinos a su lista de ganancias, una nominación a los Grammy genéricos por Mejor Canción para “Niño” y, como si fuera poco, este lunes por la noche debutó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense.
Su nombre de nacimiento es Camilo Joaquín Villarruel. Nació en Morón, provincia de Buenos Aires y tuvo sus inicios en la música urbana y el freestyle. La esencia de Milo J hoy es la identidad y se refleja en su música. En sus composiciones y sus letras guarda elementos del barrio, de lo popular, de la vida de la clase media-baja en Argentina y del fútbol, un entorno que no le es ajeno sino que lo vio crecer.
Milo J en Jimmy Fallon
Milo J volvió a demostrar su esencia marrón en referencia a su origen familiar. Al igual que en el escenario de los Latin Grammy, salió a la plataforma musical de Jimmy Fallon vestido con ese color: una campera oversize marrón y unos pantalones estilo bombacha de gaucho. “Si bien emergió del trap, viene trabajando en su último álbum a partir de la identidad, del folklore, yendo buscar en las raíces un rasgo de una identidad marrón: toda una declaración de principios”, evaluó el periodista especializado en música, Humphrey Inzillo en Urbana Play.
La escenografía que eligió Milo J estuvo cargada también de simbología relacionada al paisaje natural de Santiago del Estero, según evaluó Inzillo. Es que el artista pasó un período en la provincia norteña para inspirarse y trabajar en su álbum premiado “La vida era más corta”. “Todo parece estar cuidado, porque en la presentación que hizo hay una ambientación muy intimista”, observó el especialista.
El futuro prometedor de Milo J
El para nada improvisado Milo J está siguiendo los pasos de exitosos artistas como Bad Bunny y Rosalía en lo que respecta al trabajo de la música y la recuperación de los ritmos de las raíces. Lo mismo que hicieron el cantante puertorriqueño con la salsa y la plena y la artista española con el flamenco tradicional, lo está replicando Milo J, con sus propios matices, en su producción musical con el folklore.
En su agenda más próxima, Milo J ya tiene agendadas las fechas más importantes. Cerrará el 2026 con presentaciones en Guatemala, El Salvador y Costa Rica el 19, 20 y 22 de noviembre y con un show en formato escenario 360° en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además, ya tiene programadas presentaciones para llevar “La vida era más corta - Tour Mundial” a México, Colombia y Estados Unidos.