Su nombre de nacimiento es Camilo Joaquín Villarruel. Nació en Morón, provincia de Buenos Aires y tuvo sus inicios en la música urbana y el freestyle. La esencia de Milo J hoy es la identidad y se refleja en su música. En sus composiciones y sus letras guarda elementos del barrio, de lo popular, de la vida de la clase media-baja en Argentina y del fútbol, un entorno que no le es ajeno sino que lo vio crecer.