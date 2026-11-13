Una gala con fuerte presencia argentina: todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

La música argentina atraviesa un buen momento internacional y eso quedó demostrado en la gala de anoche de los Latin Grammy. El evento se llevó a cabo este jueves 12 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Lo mejor y más destacado de la música latina se reunió durante horas para bailar, cantar y festejar en la 27.ª edición de los premios de la música.