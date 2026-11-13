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Una gala con fuerte presencia argentina: todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Rosalía obtuvo uno de los principales reconocimientos de la noche, en una ceremonia que reunió a las figuras más destacadas de la música latina.

Bizarrap logró un reconocimiento por su colaboración con Daddy Yankee.
Bizarrap logró un reconocimiento por su colaboración con Daddy Yankee. Foto: Getty Images - Candice Ward
Por Redacción Cultura Hace 7 Hs

Resumen para apurados

  • Artistas argentinos triunfaron este jueves en los Latin Grammy 2026 en Las Vegas, donde Ca7riel, Paco Amoroso y Milo J lideraron con tres estatuillas por su labor musical.
  • La gala en el MGM Grand Garden Arena alternó premiaciones y shows en vivo, como la actuación de Bizarrap con Daddy Yankee, en una noche que también consagró a Rosalía.
  • El éxito cosechado consolida el protagonismo y la exportación de la música argentina actual en la industria global, proyectando mayor visibilidad para la escena urbana y pop.
Resumen generado con IA

La música argentina atraviesa un buen momento internacional y eso quedó demostrado en la gala de anoche de los Latin Grammy. El evento se llevó a cabo este jueves 12 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Lo mejor y más destacado de la música latina se reunió durante horas para bailar, cantar y festejar en la 27.ª edición de los premios de la música.

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Aunque Rosalía se quedó con el premio más codiciado por los competidores de 2026, los artistas argentinos brillaron, no solo por las estatuillas que ganaron, sino también por sus propias presentaciones. Ca7riel & Paco Amoroso y Milo J, por ejemplo, se llevaron tres premios cada uno; mientras que el productor y DJ Bizarrap se quedó con una estatuilla y subió al escenario con Daddy Yankee para interpretar juntos la BZRP Music Session, Vol. 0/66.

Todos los ganadores de los Latin Grammy 2026

Productor del año: Edgar Barrera

Mejor canción pop/rock: CA7RIEL & Paco Amoroso y Sting por “Hasta Jesús tuvo un mal día”

Mejor álbum de música norteña: Grupo Frontera por “Lo que me falta por llorar”

Mejor álbum tropical tradicional: Gilberto Santa Rosa por “Íntimo (en vivo)”

Mejor álbum de música alternativa: Rosalía por “Lux (complete works)”

Mejor interpretación de reguetón: Karol G y Feid por “Verano rosa”

Canción regional mexicana: Grupo Frontera por “No capea”

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Mejor canción urbana: Bizarrap y Daddy Yankee por “Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”

Mejor canción pop: Rosalía por “La perla”

Mejor canción de rap/hip hop: J Noa por “Antisistema”

Mejor álbum de rock: Fito Páez por “Shine”

Mejor álbum de música flamenca: Yerai Cortés por “POPULAR”

Mejor álbum folclórico: Milo J por “La vida era más corta”

Mejor canción de cantautor: Silvana Estrada por “Dime”

Mejor álbum de cantautor: Jorge Drexler por “Taraká”

Mejor video musical versión corta: Rosalía por “Sauvignon Blanc”

Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla por “Le grand tango”

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Camila Fernández por “La Fernández”

Mejor video musical versión larga: CA7RIEL & Paco Amoroso por “FREE SPIRITS (The film)”

Mejor interpretación urbana: Milo J por “Gil”

Mejor canción alternativa: Jorge Drexler por “Ante la duda, baila”

Mejor álbum pop contemporáneo: Alejandro Sanz por “¿Y ahora qué +?”

Mejor canción tropical: Luis Enrique y De La Ghetto por “Nombre y apellido”

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Carlos Vives por “¡El último disco Vol. 1!”

Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la Session #0/66: la vuelta al reggaetón clásico

Bizarrap y Daddy Yankee estrenaron la Session #0/66: la vuelta al reggaetón clásico

Compositor del año: Sara Schell por “A la niña que fui”, “Ahí estabas tú”, “Barco de papel”, “Bendito”, “Si te vas” y “Vas a quedarte”

Mejor interpretación de música electrónica: CA7RIEL & Paco Amoroso y Fred again.. por “Beto’s horns - Fred Remix”

Mejor álbum de merengue y/o bachata: Techy Fatule por “Chula”

Mejor álbum de salsa: Luis Enrique por “El alma en clave”

Mejor álbum pop tropical: Laura Pausini por “Yo canto 2”

Mejor álbum de música banda: Edén Muñoz por “Piedras a la luna”

Mejor álbum de música tejana: Bobby Pulido por “Bobby Pulido & Friends Una tuya y una mía (Vol. 2/En vivo)”

Mejor canción de rock: The Warning por “Ego”

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