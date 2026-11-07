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Video: Mon Laferte sufrió un violento episodio durante un show en Estados Unidos

La cantante chilena recibió el impacto de un teléfono que fue arrojado desde las primeras filas mientras interpretaba uno de sus éxitos.

La cantante Mon Laferte sufrió un violento episodio en un concierto.
La cantante Mon Laferte sufrió un violento episodio en un concierto.
Por Redacción Espectáculos Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Mon Laferte fue golpeada en el rostro el jueves por un celular lanzado por una espectadora durante su show en Las Vegas, en el marco de su gira por Estados Unidos.
  • El hecho ocurrió mientras cantaba 'Amárrame'. El impacto cerca del ojo obligó a interrumpir el show unos minutos para asistirla, y la responsable fue expulsada del recinto.
  • Tras el hecho, la artista llevó calma en redes sociales, descartó intencionalidad dañina y pidió al público que no vuelva a arrojar objetos al escenario en futuros shows.
Resumen generado con IA

Mon Laferte vivió un momento de tensión durante uno de sus conciertos en Estados Unidos. La cantante chilena fue golpeada en el rostro por un celular que una espectadora lanzó hacia el escenario mientras se presentaba en Las Vegas, como parte de su gira “Femme Fatale Tour”.

El episodio ocurrió el jueves por la noche en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort. La artista interpretaba “Amárrame”, uno de sus temas más conocidos, cuando el dispositivo impactó en su cara, cerca del ojo izquierdo.

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Las imágenes del incidente comenzaron a circular en las redes sociales y muestran la reacción inmediata de la cantante, que se llevó una mano al rostro y se retiró momentáneamente de escena. Su equipo intervino para asistirla y el espectáculo quedó interrumpido durante algunos minutos.

El mensaje de Mon Laferte después del impacto

Horas después del episodio, la cantautora viñamarina utilizó sus redes sociales para informar cómo se encontraba. En su mensaje, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aclaró que la mujer que arrojó el teléfono no habría tenido intención de lastimarla.

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“Estoy bien, la chica no lo hizo con mala intención, pero no vuelvan a lanzar nada al escenario nunca más”, escribió la artista en sus plataformas digitales.

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