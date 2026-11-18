Qué significa que Xi Jinping haya recibido personalmente a Trump en el aeropuerto de Shenzhen
Resumen para apurados
- Xi Jinping recibió a Donald Trump en Shenzhen este miércoles para participar en una cumbre trilateral con Vladimir Putin centrada en la paz mundial y el desarme.
- El inusual recibimiento en pista con honores retribuye una atención previa en Washington. Putin ya se encuentra en China y mantuvo reuniones bilaterales previas con Xi.
- El encuentro trilateral eclipsa la cumbre de APEC y genera inquietud en Europa, Taiwán y Ucrania ante posibles pactos entre las tres superpotencias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Shenzhen, en el sur de China, para participar en la reunión trilateral que mantendrá el jueves con su par chino, Xi Jinping, y el ruso, Vladimir Putin.
El avión de Trump aterrizó a media tarde, tras un vuelo de dos horas desde Filipinas, donde participó en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean).
Xi rara vez va al aeropuerto a recibir a líderes extranjeros, pero esta vez lo esperó a pie de pista, en respuesta al gesto que Trump tuvo con él en septiembre en Washington. El estadounidense bajó las escaleras, lo saludó con cordialidad y llegó a apoyarle brevemente un brazo sobre el hombro. Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas les dio la bienvenida.
“Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones”, dijo Xi, según la prensa estatal.
Qué se discutirá y quiénes miran con temor
Pekín informó que los líderes mantendrán “intercambios a fondo sobre la salvaguarda de la paz mundial y la promoción de la estabilidad estratégica en las relaciones entre las grandes potencias”.
Washington precisó que también se hablará de la guerra en Irán y del desarme nuclear. Ucrania, los países europeos y Taiwán seguirán el encuentro de cerca, porque temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.
Putin había llegado a Shenzhen la noche del martes. Este miércoles pasó más de dos horas con Xi, almuerzo incluido. Según funcionarios rusos, tenían previsto hablar de energía, finanzas y política exterior, con la situación en Ucrania y Corea del Norte entre los temas. Ante empresarios reunidos en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el presidente ruso consideró “muy útil” la cumbre trilateral y sostuvo que hace falta “unidad en lugar de división” y “diálogo en lugar de ultimátums”.
Dijo además que las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania han fracasado. Horas después, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió que las medidas contra Moscú “se intensificarán” si el conflicto continúa.
Xi, por su parte, pidió a los empresarios más cooperación internacional en inteligencia artificial y libre comercio. “Comenzando por reducir los aranceles, ampliar el acceso y explorar regulaciones y normas de gestión, China llevará a cabo una reforma profunda”, afirmó al inaugurar el evento.
Una agenda con encuentros paralelos
Trump participará el miércoles y el jueves en la cumbre de los 21 miembros de la APEC, que quedó eclipsada por la reunión con Xi y Putin. Antes de salir de Filipinas, dijo que tenía previsto mantener una conversación bilateral con el presidente ruso, aunque el Kremlin aclaró que probablemente será de manera informal.
También señaló que el líder norcoreano, Kim Jong Un, “querría” estar en la cita, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, no confirmó esa posibilidad.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un breve encuentro con Trump este miércoles en el marco de la APEC.
La jefa de Estado advirtió que conversarán sobre el avance de las negociaciones del tratado comercial que su país comparte con Estados Unidos y Canadá, y se mostró dispuesta a hablar de las caravanas migrantes si el presidente estadounidense lo desea.