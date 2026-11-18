Xi rara vez va al aeropuerto a recibir a líderes extranjeros, pero esta vez lo esperó a pie de pista, en respuesta al gesto que Trump tuvo con él en septiembre en Washington. El estadounidense bajó las escaleras, lo saludó con cordialidad y llegó a apoyarle brevemente un brazo sobre el hombro. Aviones de combate sobrevolaron el lugar y un grupo de personas con pompones y banderas les dio la bienvenida.