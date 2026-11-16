La ley de narcotests cumple una década en Tucumán, pero sigue sin controles según la oposición

El radical consideró que los exámenes deben alcanzar a los integrantes de los tres poderes -entre ellos el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal de Cuentas y personal jerárquico del sistema penitenciario- y que el abordaje no debe tener un carácter exclusivamente sancionatorio. “Nadie debería oponerse a sancionar este tipo de normas. Una persona adicta es una persona enferma y, por lo tanto, requiere asistencia. Es inadmisible que vos tomes decisiones en lugares que son importantes, que luego esas decisiones tienen incidencia en la comunidad y que no lo hagas en tus cabales porque estás con algún tipo de adición”, sostuvo.