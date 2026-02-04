Reclaman controles toxicológicos sin aviso previo para los funcionarios tucumanos: “Los tres poderes deben dar el ejemplo”

“Es un tema recurrente en la vida institucional de la provincia. La ley se sancionó, se reglamentó y hasta tuvo un pronunciamiento de la Corte sobre su constitucionalidad, pero en la práctica fue una ley muy poco operativa”, sostuvo en Buen Día Verano. En ese sentido, recordó que los testeos son obligatorios para quienes integran el gabinete provincial y para el ingreso a la administración pública, aunque advirtió que nunca se conocieron resultados concretos de su aplicación.