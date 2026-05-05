Narcotest obligatorio para funcionarios públicos: quiénes deberán someterse a los controles toxicológicos en Salta

La medida quedó firme tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 8533, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto Nº 262. Con esta normativa, el Gobierno provincial convirtió en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, dando marco legal a un sistema de fiscalización que apunta a reforzar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública.