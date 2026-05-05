Narcotest obligatorio para funcionarios públicos: quiénes deberán someterse a los controles toxicológicos en Salta
La Provincia de Salta puso en vigencia una ley que obliga a funcionarios de los tres poderes, además de intendentes y concejales, a someterse a controles toxicológicos periódicos y sorpresivos. La medida busca reforzar los estándares de transparencia y control en la función pública.
Resumen para apurados
- Salta oficializó la Ley 8533 que obliga a funcionarios de los tres poderes, intendentes y concejales a realizarse narcotests periódicos para garantizar transparencia pública.
- La medida surge tras convertir en ley el DNU 32/2026. Los controles serán aleatorios o sorpresivos, con derecho a contraprueba y reserva de identidad para los involucrados.
- Esta normativa integral busca elevar los estándares éticos estatales y prevenir vínculos con el narcotráfico, marcando un precedente de fiscalización en la política regional.
La Provincia de Salta oficializó la aplicación obligatoria de exámenes toxicológicos para funcionarios públicos de todos los niveles del Estado. La disposición alcanza a representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de intendentes, concejales y autoridades municipales, y contempla controles aleatorios y periódicos.
La medida quedó firme tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 8533, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto Nº 262. Con esta normativa, el Gobierno provincial convirtió en ley el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, dando marco legal a un sistema de fiscalización que apunta a reforzar los estándares de transparencia en el ejercicio de la función pública.
Alcance total sobre la estructura estatal
El esquema de controles abarca a las máximas autoridades del Ejecutivo provincial, incluyendo gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios, pero también incorpora a legisladores provinciales, magistrados, fiscales y responsables de organismos de control.
Uno de los aspectos más relevantes es su extensión a los municipios. La obligación alcanza también a intendentes, concejales y funcionarios comunales, lo que convierte a la norma en una herramienta de alcance integral dentro del aparato estatal salteño.
Cómo serán los controles
La ley establece que los exámenes podrán realizarse bajo dos modalidades: controles programados y pruebas sorpresivas.
La inclusión de evaluaciones sin previo aviso busca impedir maniobras que puedan alterar los resultados y garantizar una fiscalización efectiva.
A la vez, la normativa incorpora mecanismos de resguardo para los funcionarios alcanzados. Entre ellos, la reserva sobre los resultados obtenidos y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de desacuerdo con el análisis inicial.
Según se desprende del texto legal, estas garantías apuntan a asegurar transparencia en el procedimiento y evitar arbitrariedades durante su aplicación.