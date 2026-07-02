El Concejo de Yerba Buena aprobó los narcotest obligatorios para funcionarios

Garolera destacó el carácter transversal del acuerdo político. “Este proyecto no es en contra de nadie ni tiene cuestiones partidarias. Con Mauricio Argiró somos de partidos diferentes, pero nos unificamos para sacar un proyecto en común”, dijo a LA GACETA. La concejala sostuvo que la iniciativa apunta a dar “transparencia a la gestión pública” y a demostrar a los vecinos que quienes los representan “están en sus cabales a la hora de votar y tomar decisiones”. También admitió que hubiera preferido una aprobación unánime: “Me hubiese gustado que fueran los 10 votos del Concejo”.