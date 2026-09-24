Yerba Buena: los controles toxicológicos a funcionarios comenzarían en octubre

Resumen para apurados
- En octubre, funcionarios de Yerba Buena iniciarán controles toxicológicos obligatorios tras la aprobación de una ordenanza municipal para garantizar la aptitud en sus cargos.
- La norma se aprobó en julio con un reñido empate 5 a 5 que desempató el titular del Concejo. Ahora ultiman detalles de protocolos y laboratorios.
- La implementación del protocolo sentará un precedente de transparencia institucional en el municipio y podría extenderse a otros distritos de Tucumán.
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