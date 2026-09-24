Política

Yerba Buena: los controles toxicológicos a funcionarios comenzarían en octubre

La norma fue aprobada en julio tras un empate 5-5 en el Concejo Deliberante. Definen los detalles sobre el protocolo, los laboratorios y la modalidad de los controles.

YERBA BUENA. La iniciativa obtuvo cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que tuvo que desempatar el presidente del Concejo.
YERBA BUENA. La iniciativa obtuvo cinco votos a favor y cinco en contra, por lo que tuvo que desempatar el presidente del Concejo.
Por Matias Argañaraz Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • En octubre, funcionarios de Yerba Buena iniciarán controles toxicológicos obligatorios tras la aprobación de una ordenanza municipal para garantizar la aptitud en sus cargos.
  • La norma se aprobó en julio con un reñido empate 5 a 5 que desempató el titular del Concejo. Ahora ultiman detalles de protocolos y laboratorios.
  • La implementación del protocolo sentará un precedente de transparencia institucional en el municipio y podría extenderse a otros distritos de Tucumán.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Yerba BuenaMauricio ArgiróMunicipalidad de Yerba BuenaPablo MacchiarolaGabriela GaroleraConcejo Deliberante de Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
1

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
2

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
3

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
4

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

Gran Premio Batalla de Tucumán, EN VIVO: seguí la cobertura especial de LA GACETA
5

Gran Premio Batalla de Tucumán, EN VIVO: seguí la cobertura especial de LA GACETA

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

ATE confirmó la reincorporación de los 12 trabajadores despedidos de la Quinta de Olivos

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología

Comicios en la UNT: Fuerte respuesta legal al fallo de la Cámara por las elecciones en Psicología

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: Una exigencia escandalosa

Cómo reaccionaron los medios británicos al discurso de Javier Milei en la ONU: "Una exigencia escandalosa"

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Qué temas explicará Daniel Abad en la Legislatura

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Comentarios