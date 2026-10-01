Qué drogas se buscarán en los controles toxicológicos para los funcionarios de Yerba Buena y cómo se realizarán

En diálogo con LG Play, la profesional contó que el mecanismo alcanzará tanto a quienes ya se encuentran en funciones como a quienes se incorporen posteriormente a alguno de los cargos contemplados por la normativa. “Sobre todo, que los vecinos de Yerba Buena tengan la tranquilidad de que los funcionarios que los representan están cumpliendo idóneamente y plenamente sus funciones”, señaló la médica.