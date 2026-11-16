La humanidad llegará a un día luz de distancia con la Voyager 1

Un mensaje de la Tierra para quien encuentre la sonda

La Voyager 1 no viaja solamente con instrumentos científicos y tecnología diseñada para explorar los confines del sistema solar. También lleva un mensaje de la humanidad destinado a cualquier civilización extraterrestre que algún día pueda encontrarla: un disco de oro que reúne sonidos, imágenes, música y saludos de nuestro planeta. Se trata del Golden Record, un disco fonográfico de 30 centímetros de diámetro, recubierto en oro y protegido por una cubierta de aluminio. Fue incorporado tanto a la Voyager 1 como a su gemela, Voyager 2, antes de sus respectivos lanzamientos, en 1977. La iniciativa fue impulsada por un comité encabezado por el astrónomo Carl Sagan, de la Universidad Cornell, con la intención de ofrecer una representación de la vida y la diversidad terrestre.