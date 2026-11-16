La humanidad llegará a un día luz de distancia con la Voyager 1

Este miércoles 18 de noviembre, a las 7.16, hora de Argentina, la humanidad asistirá a un acontecimiento que permitirá dimensionar, de una manera inédita, las distancias del universo. La sonda Voyager 1, lanzada por la NASA en septiembre de 1977, se convertirá en el primer objeto construido por el ser humano que estará a un día luz de la Tierra. Traducido a una medida más familiar, significa que se encontrará a unos 25.900 millones de kilómetros de nuestro planeta, una distancia tan extraordinaria que cualquier comunicación con ella tendrá una demora de 24 horas por trayecto.
El dato tiene una consecuencia concreta: si los científicos de la NASA envían una instrucción a la nave, deberán esperar un día para que la señal llegue hasta ella. Si Voyager 1 responde inmediatamente, la información necesitará otras 24 horas para regresar. En consecuencia, una pregunta y su eventual respuesta demandarán aproximadamente dos días. La conversación más lejana de la historia humana estará marcada por una espera que ningún sistema de comunicación terrestre podría resolver.
El acontecimiento tendrá lugar cuando la nave alcance los 16.094 millones de millas, equivalentes a 25.902 millones de kilómetros, según las previsiones de la agencia espacial estadounidense. La señal de radio viaja a la velocidad de la luz, por lo que el tiempo que necesita para recorrer esa distancia es precisamente el que define la unidad conocida como día luz.
La diferencia con un año luz ayuda a comprender la magnitud del acontecimiento. Aunque suelen confundirse, no son medidas equivalentes. Un día luz representa la distancia que recorre la luz en 24 horas; un año luz, la que atraviesa durante un año completo. Esta última equivale a unos 9,46 billones de kilómetros. Voyager 1 todavía está muy lejos de alcanzar esa marca: a su velocidad actual, necesitaría alrededor de 18.000 años para recorrer esa distancia.
La sonda viaja a unos 61.000 kilómetros por hora y es el objeto fabricado por el ser humano que más lejos llegó. Su recorrido comenzó hace casi medio siglo, cuando fue enviada al espacio desde Cabo Cañaveral, en Florida, el 5 de septiembre de 1977. Su misión original consistía en estudiar los planetas exteriores del sistema solar, una oportunidad excepcional que aprovechó una alineación de los grandes planetas que se produce aproximadamente cada 175 años.
En 1979 pasó por Júpiter y, un año después, por Saturno. Sus instrumentos y cámaras permitieron obtener imágenes y mediciones que modificaron el conocimiento científico sobre esos mundos, sus anillos y sus lunas. Después de completar esa etapa, continuó su trayectoria hacia los confines del sistema solar.
En agosto de 2012 cruzó la heliopausa, la frontera en la que el viento solar deja de dominar frente al medio interestelar. Desde entonces, se encuentra en el espacio interestelar, una región que ninguna otra nave había estudiado directamente hasta la llegada de las dos Voyager. No significa que haya abandonado la influencia gravitatoria del Sol ni que esté cerca de otra estrella, sino que atravesó el límite de la burbuja de partículas y campos magnéticos generada por nuestra estrella.
El logro del miércoles tampoco producirá un cambio físico en la nave. No se encenderá ninguna señal, no habrá una maniobra especial ni sus instrumentos detectarán una frontera nueva. Se trata de un hito relacionado con la distancia y con el tiempo que demanda establecer contacto con un artefacto humano. Sin embargo, su significado científico y simbólico es enorme: demuestra hasta dónde puede llegar una misión concebida con la tecnología de hace cinco décadas.
La Voyager 1 continúa enviando información sobre el entorno que atraviesa. Sus mediciones permiten estudiar la intensidad y dirección de los campos magnéticos, las partículas, el polvo y los rayos cósmicos galácticos. Son datos valiosos porque ofrecen una perspectiva directa de una región del espacio que todavía es prácticamente desconocida.
La comunicación se realiza mediante la Red de Espacio Profundo de la NASA, un sistema de grandes antenas distribuidas en distintos puntos del planeta. Estas instalaciones permiten mantener contacto con las misiones que viajan mucho más allá de la órbita terrestre. Aun con esa infraestructura, la distancia impone una limitación que no puede solucionarse con tecnología: ninguna señal puede superar la velocidad de la luz.
La hazaña también tiene una dimensión histórica. Cuando Voyager 1 despegó, no existían internet ni los teléfonos inteligentes que hoy permiten comunicarnos instantáneamente con cualquier lugar del planeta. La computadora que lleva a bordo tiene una capacidad ínfima frente a los dispositivos actuales. Sin embargo, esa tecnología continúa funcionando y transmitiendo información desde un lugar al que ninguna otra máquina construida por el hombre consiguió llegar.
Su gemela, Voyager 2, también atraviesa el espacio interestelar, aunque se encuentra más cerca de la Tierra. Según las estimaciones de la NASA, recién alcanzará la distancia equivalente a un día luz en 2035.
El miércoles, por lo tanto, no será solamente una fecha para celebrar un récord espacial. Será también una oportunidad para tomar conciencia de la escala del universo y de las posibilidades de la exploración científica. Voyager 1 habrá llegado tan lejos que hasta un simple saludo necesitará un día entero para alcanzarla. Y quien lo envíe deberá esperar otro día para saber si la nave lo recibió.
Propuesta mundial para seguir desde Tucumán
Para conmemorar el hito, la NASA ha organizado una celebración mundial llamada Shine Bright for Voyager’s Light-Day (Brilla por el día luz de Voyager). La propuesta invita a personas de todo el planeta a salir, usar una linterna, el teléfono celular u otra fuente de luz y apuntar hacia el cielo nocturno. Será mañana (martes), después del atardecer (cerca de las 19.50 de nuestro país).
Para participar desde Tucumán, hay que apuntar la luz hacia el horizonte oeste, en dirección a la constelación de Ofiuco (el Portador de la Serpiente). Esa región del cielo marca la trayectoria actual de Voyager hacia el espacio interestelar. Para encontrarla, se puede usar una aplicación gratuita de astronomía en el celular (como Sky Map o Stellarium). Habrá que buscar Ofiuco (Ophiuchus) o directamente Voyager 1 para apuntar con precisión.
La NASA habilitó una página web que transforma la pantalla del dispositivo en un emisor automático de señal sin necesidad de instalar ninguna aplicación. Para ello, habrá que seguir esta guía:
- Acceder al enlace oficial: Entrar desde el navegador del teléfono o tableta al emisor automático VGR de la NASA.
- Preparar el dispositivo: Subir al máximo el brillo de la pantalla. Si se tiene activada la opción de “reducir movimiento” en los ajustes de accesibilidad del teléfono, desactivarla temporalmente para que la animación funcione.
- Enviar la señal: Presionar el botón para iniciar la secuencia y apuntas la pantalla hacia el cielo del oeste durante un minuto. La pantalla parpadeará en color dorado reproduciendo las letras V-G-R en código Morse.
- Opción manual: Si se prefiere usar una linterna común, a la hora señalada habrá que hacer tres destellos cortos y uno largo (V), hacer una breve pausa, seguir con dos largos y uno corto (G), hacer otra pausa y terminar con uno corto, uno largo y uno corto (R).
Un mensaje de la Tierra para quien encuentre la sonda
La Voyager 1 no viaja solamente con instrumentos científicos y tecnología diseñada para explorar los confines del sistema solar. También lleva un mensaje de la humanidad destinado a cualquier civilización extraterrestre que algún día pueda encontrarla: un disco de oro que reúne sonidos, imágenes, música y saludos de nuestro planeta. Se trata del Golden Record, un disco fonográfico de 30 centímetros de diámetro, recubierto en oro y protegido por una cubierta de aluminio. Fue incorporado tanto a la Voyager 1 como a su gemela, Voyager 2, antes de sus respectivos lanzamientos, en 1977. La iniciativa fue impulsada por un comité encabezado por el astrónomo Carl Sagan, de la Universidad Cornell, con la intención de ofrecer una representación de la vida y la diversidad terrestre.
Su contenido fue cuidadosamente seleccionado. Incluye 115 imágenes codificadas de manera analógica, con ilustraciones e información sobre el cuerpo humano, la naturaleza, la vida cotidiana, la ciencia y la sociedad. También reúne sonidos del planeta: el viento, las olas del mar, los truenos, el canto de los pájaros y las voces de distintos animales.
Uno de los componentes más singulares es la colección de saludos en 55 idiomas. La grabación incluye la voz de Nick, el hijo de seis años de Sagan, que pronuncia una frase sencilla: “Hola, desde los niños del planeta Tierra”. Es una presentación pensada para transmitir que detrás de la nave existe una civilización que busca comunicarse.
La música ocupa otro espacio central. El disco contiene una selección de aproximadamente 90 minutos que combina composiciones clásicas occidentales y orientales con expresiones musicales de distintas culturas. La propuesta buscó mostrar la diversidad artística de la humanidad, más allá de las fronteras y las diferencias lingüísticas.
También incorpora mensajes impresos del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter y del secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim. La cubierta incluye instrucciones simbólicas para reproducir el disco, junto con información que permitiría identificar el origen de la nave y la ubicación del Sol a partir de referencias astronómicas.
La posibilidad de que alguien lo encuentre es remota. No existe una garantía de que otra civilización llegue a interceptar la sonda ni de que pueda interpretar su contenido. Pero el disco fue concebido como una cápsula del tiempo, una manera de dejar constancia de quiénes éramos en 1977.
Mientras Voyager 1 se acerca al hito de un día luz de distancia, ese mensaje continúa viajando junto a ella. Es, posiblemente, la botella más lejana que la humanidad arrojó al océano cósmico.
Mientras tanto, en el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL), en California, un reducido equipo de especialistas continúa trabajando para mantener operativa la nave. Los ingenieros enfrentan el desgaste de una tecnología diseñada en la década de 1970 y una fuente de energía que pierde aproximadamente cuatro vatios por año. En septiembre consiguieron completar una operación para reducir el consumo eléctrico y prolongar el funcionamiento de los instrumentos científicos. En octubre, además, debieron afrontar una interrupción de las comunicaciones que se resolvió después de 48 horas.