Según la NASA, el agujero de la capa de ozono sobre la Antártida es el más grande registrado en una década

La medición de este evento sin precedentes en diez años no sería posible sin la conjunción de misiones espaciales y trabajo en terreno. Satélites de observación de la NASA, como el veterano Aura, en colaboración con las plataformas NOAA-20, NOAA-21 y el satélite conjunto de la Asociación Nacional de Satélites en Órbita Polar, rastrean de manera minuciosa la evolución de la estratosfera.