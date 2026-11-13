El Papa en Perú: León XIV recibió a víctimas de “abusos” y denunció el machismo

Por si eso fuera poco, luego de sus palabras durante más de una hora a seis víctimas de “abusos” por parte de miembros del clero y de algunos grupos católicos, entre ellos el Sodalicio de Vida Cristiana, disuelto por su antecesor Francisco. El sumo pontífice “se reunió con cada uno personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, y reflexionando con ellos sobre cómo promover un cambio de mentalidad a través de la escucha a las víctimas, la búsqueda de la verdad, vías de sanación y el compromiso de crear ambientes seguros”, informó la Santa Sede en un comunicado.