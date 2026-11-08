Un documental de LA GACETA sobre Chiclayo, la ciudad peruana que adoptó al Papa

Álvaro Medina viajó este año a Chiclayo, localidad del norte peruano en el que el pontífice León XIV ejerció como obispo durante casi nueve años. La cobertura buscó indagar en el perfil humano y en la trayectoria pastoral de Prevost en vísperas de su visita a Uruguay, Argentina y Perú. Ese trabajo llegará a las audiencias de LA GACETA mediante un documental, y una serie de crónicas que serán publicadas en la revista que nuestro diario publicará este martes 10 (gratis con la edición impresa) y en LA GACETA.com.