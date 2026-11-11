Jaldo ¿tiene un plan B, o no lo necesita?

Alternativas

Todavía falta para que se llegue a esa instancia, pero cuidado si es que la Corte les da la razón a los opositores. Otra vez, ¿hay plan B en la cabeza de Jaldo? Lo primero a señalar es que si Jaldo quiere cuatro años más de gestión en el PE significa que todavía se ve con fuerzas para seguir actuando en política. Si no puede ser como gobernador, entonces, ¿qué alternativas posibles tiene para no pasar a retiro? Hay otras postulaciones posibles ya que el año que viene Tucumán elige tres senadores y cinco diputados nacionales; no hay que pensar demasiado qué banca preferiría si tiene como plan B al Congreso en su cabeza. El mandato de los senadores es de seis años, el de diputados, de cuatro.