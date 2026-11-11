Jaldo ¿tiene un plan B, o no lo necesita?

Juan Manuel Asís
Columnista invitado
“No estoy aferrado a ningún sillón, me voy a allanar al fallo de la Corte de la Nación”. Osvaldo Jaldo o es un republicano convencido, o bien es un optimista que confía en que el planteo de la oposición para obstaculizar su reelección no hallará los votos necesarios en el máximo tribunal argentino.
Pero si el alto tribunal lo llegara a sorprender con una sentencia que le impida postularse para un segundo mandato, sería más que válido preguntar si para esa eventualidad política ya tiene pensado un plan B. Sin siquiera consultárselo, la respuesta debería ser afirmativa, pues el tranqueño es un dirigente que hizo de la planificación a largo plazo su método de acción política. Con paciencia hizo carrera ejerciendo todos los cargos posibles en la provincia; concejal, intendente, legislador, interventor, ministro, vicegobernador y titular del Poder Ejecutivo. También anduvo por la Cámara Baja de la Nación.
Posibilidades
Su declaración indica que debe haber imaginado un futuro posible, y casi seguro tendrá la contestación presta. Ya analizaremos cuál puede ser; antes habría que detenerse en el optimismo que trasunta su afirmación de que no desacatará lo que finalmente resuelva la Corte. Aplausos es lo que cabe esperar de todos; aunque su declaración tal vez tenga intencionalidad política y un posible destinatario para diferenciarse en los modos, alguien que a nivel nacional no acata los fallos que favorecen a la educación o a las personas discapacitadas.
Aquí, Jaldo afirma que lo hará. ¿Lo hace porque está seguro de que el máximo tribunal no afectará su candidatura a gobernador?, ¿habrá algún constitucionalista de fuste que lo tranquilizó y le explicó que no tiene motivos para preocuparse? Para esbozar una respuesta, primero hay que mencionar que la oposición tucumana, en su planteo judicial, aludió a los casos de Sergio Uñac (San Juan) y de Gildo Insfrán (Formosa) para sostener que el tucumano no puede postularse otra vez.
Posiblemente al mandatario le dijeron que se trata de casos distintos. Los analicemos. Los partidos opositores de Tucumán presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad del artículo 90 de la Constitución provincial, que habilita a que una persona pueda estar dos mandatos consecutivos como vicegobernador y otros dos mandatos consecutivos como gobernador. Por más que sostengan que se trata de una medida para poner límites al poder constitucional de un individuo, la intención es más que obvia: bajar a Jaldo de su postulación y generar una crisis política en el oficialismo. Por cierto, será una muy buena jugada si la Corte les da la razón.
Si eso llegara a ocurrir, la pregunta ya no se limitaría a si el gobernador tiene un plan B -que lo debe tener-, sino si el resto del peronismo, o por lo menos algunos ambiciosos o calculadores, han comenzado a pensar en otra posible fórmula alternativa.
Diferencias
Veamos si para el oficialismo es necesario prevenir, o no, observando las situaciones particulares de Uñac y de Insfrán. En el caso del sanjuanino, la oposición inició una acción declarativa de certeza para que la Corte analice el alcance del artículo 175 de la Carta Magna provincial (“el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”) y declarase que Uñac estaba inhabilitado por el texto.
No fue un planteo de inconstitucionalidad. La Corte no anuló ni modificó el artículo 175, sólo lo validó en su interpretación; rechazando la postulación de Uñac, porque aspiraba a un cuarto mandato (ya había sido vice y dos veces gobernador), cuando el límite constitucional permitido era de solo tres mandatos. O sea, la Justicia hizo respetar la letra constitucional.
La Constitución tucumana también es específica en este aspecto, sólo habilita cuatro mandatos a los integrantes del Ejecutivo. Recuérdese que Jaldo mencionó que Juan Manzur no pudo ser su vice en 2023 -la Justicia había frenado los comicios por esa postulación- “porque aspiraba a un quinto mandato”. Con ese argumento defiende su reelección para el cuarto suyo.
En cuanto a Formosa, la Corte nacional, en 2024, declaró inconstitucional el artículo 132 de la Constitución local, que permitía la reelección indefinida del gobernador y del vicegobernador, pues consideró que se vulneraba el espíritu de la Constitución nacional (artículo 5). También, este año, el tribunal pidió una reforma constitucional para anular la posibilidad de perpetuidad en el poder, aunque no mencionó la cantidad de mandatos que serían suficientes para impedir esa condición.
Jaldo bien puede entender que la Corte deja en manos de las provincias la definición de la cantidad de mandatos posibles para una persona. O sea que, a partir de estas consideraciones, el tucumano tiene motivos para justificar su optimismo y afirmar, con la tranquilidad de quien está seguro, que respetará el fallo de la Corte.
Alternativas
Todavía falta para que se llegue a esa instancia, pero cuidado si es que la Corte les da la razón a los opositores. Otra vez, ¿hay plan B en la cabeza de Jaldo? Lo primero a señalar es que si Jaldo quiere cuatro años más de gestión en el PE significa que todavía se ve con fuerzas para seguir actuando en política. Si no puede ser como gobernador, entonces, ¿qué alternativas posibles tiene para no pasar a retiro? Hay otras postulaciones posibles ya que el año que viene Tucumán elige tres senadores y cinco diputados nacionales; no hay que pensar demasiado qué banca preferiría si tiene como plan B al Congreso en su cabeza. El mandato de los senadores es de seis años, el de diputados, de cuatro.
Observemos que, inmediatamente después de dejar la Casa de Gobierno, Julio Miranda (2003), José Alperovich (2015) y Manzur (2023) recalaron en el Senado. Puede ser la alternativa que esté barajando Jaldo; sin embargo, lo más seguro es que su mente sólo tenga lugar para el plan A.
Cabe mencionar, por último, que para el peronismo tucumano la necesidad de implementar un plan B puede ser catastrófico en términos políticos. Por el contrario, resultaría beneficioso para la oposición. Porque reemplazar un candidato a vicegobernador puede ser rápido (en 2023, en 48 horas se resolvió que Miguel Acevedo fuera el compañero de fórmula de Jaldo, en reemplazo de Manzur), pero elegir otro nuevo postulante para la gobernación puede desatar una crisis. La que sólo podría frenar -en caso de que la Corte le diera la razón a la oposición- el dedo de Jaldo. He aquí la pregunta inquietante para el PJ, ¿ya habrá algunos anotados para esa eventualidad?