Jaldo, sobre el mensaje del papa León XIV en Argentina: “La economía debe estar al servicio de la gente y no al revés”
El mandatario valoró las reflexiones del Pontífice sobre la economía, la educación, la discapacidad y la situación social del país; planteó que sus palabras deben traducirse en acciones concretas.
Resumen para apurados
- Este jueves en Argentina, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó el mensaje del papa León XIV sobre priorizar a la gente ante la economía, para llamar a la reflexión institucional.
- El mandatario valoró el esfuerzo del Pontífice tras una operación compleja y analizó sus homilías sobre discapacidad, educación, vejez y la crisis social del país.
- Jaldo planteó que las reflexiones papales deben convertirse en hechos concretos e interpelar a la dirigencia a poner límites al poder y priorizar a los ciudadanos.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este jueves a la histórica visita del papa León XIV a la Argentina y destacó el contenido de sus mensajes, a los que consideró una invitación a reflexionar sobre la realidad del país y las responsabilidades de quienes ejercen funciones institucionales.
El mandatario valoró tanto el esfuerzo del Pontífice para cumplir con su agenda en Sudamérica como la multitudinaria convocatoria que acompañó sus distintas actividades. En ese sentido, interpretó la presencia de miles de fieles como una muestra de la fe y de la necesidad de esperanza que atraviesan muchos argentinos.
“Quiero agradecerle al Papa. Es un ser humano que viene de atravesar una operación complicada y, a pesar de ese problema de salud, no suspendió su agenda hacia Sudamérica. Hizo un gran esfuerzo físico para cumplir con sus compromisos”, expresó.
Al analizar el contenido de las homilías y los discursos de León XIV, el gobernador hizo especial hincapié en sus referencias a la situación económica y social de la Argentina. Entre ellas, rescató el planteo sobre el rol de la economía y su relación con las necesidades de la población.
“Nos habló de que la economía debe estar al servicio de la gente y no al revés, no la gente al servicio de la economía”, señaló.
Jaldo también mencionó las reflexiones del Papa sobre la discapacidad, la educación universitaria, el financiamiento de las instituciones, la emigración de jóvenes ante la falta de oportunidades y las dificultades que atraviesan los adultos mayores.
“Nos dejó varias frases que realmente son ciertas y verdaderas. La forma en que lo dijo fue con total respeto hacia toda la sociedad argentina. Nadie puede enojarse cuando se dice la verdad con respeto”.
El mensaje de León XIV y la responsabilidad de la dirigencia
En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador sostuvo que las palabras del Pontífice no deben quedar solamente en el plano de los discursos, sino que deberían promover una revisión de las conductas individuales y colectivas.
En particular, destacó el llamado de León XIV a quienes ocupan responsabilidades institucionales para que sepan poner límites al poder y mantengan una actitud respetuosa hacia las personas.
“Esas palabras, esas recomendaciones y esos consejos del Papa merecen la reflexión de todos y sin excepción. No solamente de quienes cumplimos roles institucionales, sino también de los ciudadanos comunes”, afirmó.
El mandatario también interpretó que una parte de quienes participaron de los encuentros con el Sumo Pontífice llegó en busca de contención frente a las dificultades cotidianas.
“Muchos han ido buscando una esperanza, palabras de bendiciones y de acompañamiento. Sus consejos nos llenaron el alma y el corazón”, expresó.
Finalmente, planteó que el desafío consiste en trasladar esas enseñanzas a la vida cotidiana y convertirlas en acciones concretas. “Está en cada uno de nosotros ver cómo hacemos y ponemos en acción lo que el papa León nos dejó en la República Argentina”, concluyó.