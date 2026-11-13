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Sorpresa por el dato de inflación, que no da tregua

El indicador registró una suba mayor a lo previsto por los analistas, a causa de las tarifas.

EN TUCUMÁN. El rubro vinculado con los servicios subió un 4%.
EN TUCUMÁN. El rubro vinculado con los servicios subió un 4%.
Por Redacción Economía Hace 3 Hs

El dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sorprendió al alza y marcó una aceleración respecto de septiembre. La variación promedio de los precios fue de 2,2% en octubre, por encima de lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Y hasta superó la inflación registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó al 26,3% transcurridos 10 meses del año, mientras que la interanual se ubicó en 33,1%. La aceleración del nivel general respondió a Estacionales y Regulados. Los primeros pasaron de 2,9% a 5,5% (impulsados nuevamente por Verduras), mientras que los segundos avanzaron 2,9% (por los ajustes en gas y combustibles). La núcleo, en cambio, encadenó su segunda desaceleración consecutiva y se ubicó en 1,5%, observó IOL Inversiones. En Tucumán, en tanto, el IPC evidenció una variación del 2,1%, similar al dato de septiembre, particularmente por el reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados (4% de variación), de acuerdo con el informe difundido por la Dirección de Estadística de la provincia. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba a los cambios y modificaciones realizados en el Régimen de Zona Fría que tuvieron una fuerte incidencia en la variación registrada en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por qué subió la inflación en octubre: la explicación de Luis Caputo tras el dato del Indec

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El comportamiento de la inflación en el país fue dispar. La región Pampeana encabezó el ranking de aumentos mensuales con un salto del 2,6%. Este registro la ubicó cuatro décimas por encima de la media del país y más de un punto porcentual por arriba de las provincias con menor dinamismo inflacionario. En el segundo lugar de mayores subas se posicionó la Patagonia, donde el costo de vida trepó un 2,5% durante el décimo mes del año. El impacto de los ajustes en servicios públicos y combustibles volvió a tener un peso determinante en la canasta de los hogares patagónicos, consolidando a la región entre las más caras del país.

La inflación fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en lo que va del año

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En contraste con el fuerte avance de precios en el centro y el sur, el Gran Buenos Aires (GBA) logró mantenerse por debajo del promedio general al registrar un incremento del 2%. A pesar de la incidencia de las tarifas en el área metropolitana, la desaceleración en otros rubros contuvo el índice dos décimas debajo de la media del país. La brecha regional se amplió aún más hacia el norte, donde los precios mostraron un comportamiento mucho más moderado. El Noroeste (NOA) registró una suba del 1,7% y se ubicó medio punto porcentual por debajo del indicador nacional y casi un punto menos que la región Pampeana. Según Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, el dato de octubre sorprendió al mercado. “Lo que fue difícil de prever fue el significativo aumento del rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó casi un cuarto de todo el aumento del IPC. A nivel nacional los alquileres subieron 3%, mientras que las tarifas de servicios aumentaron en promedio 6,4%. Esto último se relaciona principalmente no con una suba de la tarifa plena, sino con una quita de subsidios, tanto a nivel regional como individual”, indicó.

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Por otra parte, la Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 3,5% en octubre, el registro más alto desde enero. Así, una familia tipo en el país necesitó $ 1.690.000 para no ser pobre, según el Indec.

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