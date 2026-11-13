Sorpresa por el dato de inflación, que no da tregua

El dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sorprendió al alza y marcó una aceleración respecto de septiembre. La variación promedio de los precios fue de 2,2% en octubre, por encima de lo proyectado por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), elaborado por el Banco Central. Y hasta superó la inflación registrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que fue del 1,9%. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó al 26,3% transcurridos 10 meses del año, mientras que la interanual se ubicó en 33,1%. La aceleración del nivel general respondió a Estacionales y Regulados. Los primeros pasaron de 2,9% a 5,5% (impulsados nuevamente por Verduras), mientras que los segundos avanzaron 2,9% (por los ajustes en gas y combustibles). La núcleo, en cambio, encadenó su segunda desaceleración consecutiva y se ubicó en 1,5%, observó IOL Inversiones. En Tucumán, en tanto, el IPC evidenció una variación del 2,1%, similar al dato de septiembre, particularmente por el reajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados (4% de variación), de acuerdo con el informe difundido por la Dirección de Estadística de la provincia. El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la suba a los cambios y modificaciones realizados en el Régimen de Zona Fría que tuvieron una fuerte incidencia en la variación registrada en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.