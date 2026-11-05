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¿Cómo se financian aquellas empresas que crean futuro?

Cuando las ideas se transforman en proyectos con escalabilidad asoman los “inversores ángeles”. Sugerencias de experto para bajar la tasa de mortalidad de los emprendimientos.

EN SAN PABLO COUNTRY. Gabriel Allasia, Mariano Mayer y Damián Rivadeneira exponen en el panel que fue moderado por Patricia Cerrizuela. LA GACETA / FOTOs DE DIEGO ÁRAOZ
EN SAN PABLO COUNTRY. Gabriel Allasia, Mariano Mayer y Damián Rivadeneira exponen en el panel que fue moderado por Patricia Cerrizuela. LA GACETA / FOTOs DE DIEGO ÁRAOZ
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs

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