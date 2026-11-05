EconomíaNoticias económicas ¿Cómo se financian aquellas empresas que crean futuro? Cuando las ideas se transforman en proyectos con escalabilidad asoman los “inversores ángeles”. Sugerencias de experto para bajar la tasa de mortalidad de los emprendimientos. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN SAN PABLO COUNTRY. Gabriel Allasia, Mariano Mayer y Damián Rivadeneira exponen en el panel que fue moderado por Patricia Cerrizuela. LA GACETA / FOTOs DE DIEGO ÁRAOZ Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Mauricio Macri Tamaño texto Comentarios Lo más popular Llevó el paisaje tucumano a Miami y París y ahora abre espacios para otros artistas en Monteros Desde el Congreso, tres tucumanos advierten sobre la inequidad en los subsidios para el transporte del AMBA y el interior Brasil ofrece un curso gratuito de portugués online con certificado para extranjeros El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV Ranking notas premium Condenan a una prepaga por desafiliar de manera intempestiva a un paciente con cáncer cerebral Guerra judicial: La AMT recusó a la jueza que investiga posibles irregularidades por un mensaje de Whastapp y la magistrada tildó el planteo de "absurdo" Elecciones nacionales: con cuántos votantes arranca el padrón provisorio en Tucumán y qué lugar ocupa en el ranking ¿”Chuky” y “Cara i’ Gota” firmaron una tregua durante un juicio? Exigen cambios en el Consejo de la Magistratura de la Nación para designar jueces