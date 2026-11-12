Canasta básica: ¿cuánto necesito una familia tipo para no ser pobre en octubre?

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.690.000 para no ser pobre en octubre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), al dar a conocer el costo de la canasta básica total (CBT) y de la canasta básica alimentaria (CBA) del mes pasado.
El aumento de la canasta básica total respecto del mes anterior fue del 3,5%. Además, el organismo de estadísticas reveló que el mismo grupo familiar, conformado por una pareja y dos hijos, precisó $761.261 para no ser considerado indigente, es decir, un 3,1% más que en septiembre.
La inflación de octubre fue del 2,2%
En el mismo comunicado, el Indec publicó que la inflación de octubre fue del 2,2%. El rubro con mayor variación mensual durante el último mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 4,2%. En tanto, el de menor incremento fue Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%.
Cuánto había necesitado una familia en septiembre
El mes pasado, una familia de las mismas características había necesitado $1.632.505 para no ser pobre y $738.690 para evitar ser considerada indigente.