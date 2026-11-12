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La inflación fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en lo que va del año

La variación interanual llegó al 33,1%, mientras que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que registró el mayor aumento mensual, con un 4,2%.

INFLACIÓN. El IPC se aceleró en octubre y se ubicó por encima del 2%.
INFLACIÓN. El IPC se aceleró en octubre y se ubicó por encima del 2%.
Por Redacción Economía 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El Indec informó que la inflación en Argentina fue del 2,2% en octubre, impulsada por alzas en tarifas de gas y servicios de vivienda.
  • El rubro vivienda subió 4,2% y lideró los aumentos, mientras que los precios estacionales treparon 5,5%. En diez meses, el índice acumuló un 26,3%.
  • Con una variación interanual del 33,1%, la aceleración por encima del 2% mensual marca el desafío del Gobierno para contener el costo de vida hacia fin de año.
Resumen generado con IA

La inflación marcó un 2,2% en octubre de 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, la variación interanual llegó al 33,1%, mientras que el acumulado en lo que va del año alcanzó el 26,3%.

De acuerdo con el informe oficial, a nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo registraron un incremento del 1,5%, con subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Restaurantes. Por su parte, los precios Estacionales aumentaron un 5,5%, principalmente por los incrementos en Verduras, tubérculos y legumbres.

En tanto, los precios Regulados tuvieron una variación del 2,9%, impulsada por los aumentos en Gas y Combustibles para vehículos.

Vivienda y servicios públicos encabezaron los aumentos

La división que registró el mayor incremento mensual fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 4,2%, como consecuencia del aumento en Gas. En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 3,3%.

En el otro extremo, las dos divisiones que presentaron las menores variaciones a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,8%, y Educación, con un 1,3%.

Qué pasó con los alimentos en las distintas regiones

Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones Cuyo, GBA, Noreste, Noroeste y Pampeana. El resultado estuvo impulsado por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, y Pan y cereales.

En cambio, en la región Patagonia, la mayor incidencia correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los incrementos en Gas y Alquiler de la vivienda.

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