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Por qué subió la inflación en octubre: la explicación de Luis Caputo tras el dato del Indec

El ministro de Economía de la Nación se pronunció en sus redes sociales y justificó la aceleración del IPC.

LUIS CAPUTO. El titular del Ministerio de Economía explicó por qué se aceleró la inflación en octubre.
LUIS CAPUTO. El titular del Ministerio de Economía explicó por qué se aceleró la inflación en octubre. Foto de archivo.
Por Redacción Economía 12 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Tras difundirse la inflación del 2,2% en octubre, el ministro Luis Caputo atribuyó la suba en Argentina a cambios legislativos aplicados en el Régimen de Zona Fría.
  • Las modificaciones incidieron en vivienda y servicios, aunque Caputo remarcó que la inflación núcleo del 1,5% representó una de las variaciones más bajas en años.
  • Pese al impacto en tarifas reguladas, la desaceleración interanual por tercer mes consecutivo sostiene la expectativa oficial de consolidar la baja inflacionaria.
Resumen generado con IA

Minutos después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) diera a conocer que la inflación de octubre fue del 2,2%, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a justificar la suba del índice y la atribuyó a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, sancionadas en el Congreso.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el funcionario afirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional registró una variación mensual del 2,2%, desagregada en un 1,5% en el IPC Núcleo, un 5,5% en la categoría Estacionales y un 2,9% en Regulados.

La inflación fue del 2,2% en octubre y acumuló un 26,3% en lo que va del año

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"La variación mensual en la inflación núcleo fue la menor desde julio de 2025. Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de tres meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018", expresó.

El impacto de los cambios en el Régimen de Zona Fría

A su vez, Caputo indicó que "el dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles".

Qué dijo Caputo sobre la inflación interanual

"La variación interanual del IPC Nacional fue de 33,1%, registrando una desaceleración por tercer mes consecutivo. A nivel desagregado, el IPC Núcleo registró una variación de 30,7% interanual, en tanto las categorías Estacionales y Regulados se incrementaron 28,2% y 43,7%, respectivamente", agregó.

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Por último, el ministro destacó que "entre las divisiones con menor variación interanual se destacó prendas de vestir y calzado, con una suba de 10% en relación a octubre de 2025".

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