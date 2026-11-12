Italia remontó ante Francia, le quitó el invicto a Zidane y quedó a un paso de los cuartos de la Nations League
La “Azzurra” se impuso por 3-1 en San Siro después de comenzar en desventaja por un error de Gianluigi Donnarumma. Francesco Pio Esposito marcó un doblete y el equipo italiano definirá su clasificación frente a Bélgica.
Resumen para apurados
- En Milán, Italia derrotó 3-1 a Francia por la Nations League para acercarse a cuartos de final, quitándole el invicto al conjunto galo en San Siro.
- Francia inició arriba tras un fallo de Donnarumma que anotó Olise, pero la Azzurra remontó con un doblete de Francesco Pio Esposito y un gol de Frattesi.
- Con este triunfo, Italia alcanzó a Francia con 10 puntos en el Grupo A y dependerá de sí misma para sellar su clasificación el domingo ante Bélgica.
Italia consiguió una victoria fundamental en su camino hacia los cuartos de final de la UEFA Nations League. En el estadio San Siro de Milán, la “Azzurra” remontó un partido que había comenzado cuesta arriba y derrotó 3-1 a Francia, resultado que terminó con el invicto del seleccionado dirigido por Zinedine Zidane y dejó al conjunto italiano dependiendo de sí mismo para avanzar de ronda.
La presión era considerable. El triunfo de Bélgica por 2-1 frente a Turquía había obligado a Italia a sumar de a tres para recuperar el segundo puesto del Grupo A. Sin embargo, el comienzo estuvo lejos de ser el esperado.
A los 10 minutos, Gianluigi Donnarumma cometió un grave error en la salida y le entregó la pelota a Michael Olise, quien aprovechó el regalo para establecer el 1-0 francés.
El equipo visitante, que no contó con Kylian Mbappé por lesión, encontró espacios mediante la movilidad de Rayan Cherki, Bradley Barcola y el propio Olise. Incluso, Barcola estuvo cerca de ampliar la diferencia con un remate que impactó en el poste derecho a los 35 minutos.
Pero Italia había conseguido reaccionar antes. A los 26, Nicolò Cambiaghi desbordó por izquierda y asistió a Francesco Pio Esposito, quien definió desde corta distancia para establecer el empate. Donnarumma, mientras tanto, se recuperó de su equivocación inicial con intervenciones importantes.
Italia fue contundente y dio vuelta el resultado
El complemento mostró una versión mucho más ambiciosa del seleccionado italiano. Con mayor presencia ofensiva, la “Azzurra” comenzó a imponer condiciones y encontró oportunidades para desnivelar.
A los 60 minutos, Malo Gusto cometió una infracción sobre Cambiaghi dentro del área. Sebastiano Esposito tuvo la posibilidad de adelantar a Italia desde los 12 pasos, pero su remate se fue desviado.
La frustración duró apenas tres minutos. Federico Dimarco, que acababa de ingresar, envió un centro atrás que Davide Frattesi conectó de zurda para establecer el 2-1.
Francia intentó reaccionar, pero Italia volvió a golpear a los 75 minutos. Dayot Upamecano derribó a Antonio Vergara dentro del área y el árbitro sancionó otro penal. Esta vez, Francesco Pio Esposito asumió la responsabilidad y convirtió con un remate junto al palo izquierdo.
El delantero completó así su doblete y sentenció el 3-1 definitivo.
Cómo quedó el grupo de Italia en la Nations League
Con esta victoria, Italia alcanzó los 10 puntos y recuperó el segundo puesto del grupo, igualando la línea de Francia y superando a Bélgica, que acumula nueve unidades.
El próximo domingo, la “Azzurra” afrontará un compromiso decisivo frente al seleccionado belga, con la posibilidad de asegurar su clasificación a los cuartos de final.
La remontada en San Siro no solamente significó tres puntos fundamentales. También representó una demostración de carácter frente a un rival que llegaba invicto y que, pese a su buen comienzo, terminó superado por la contundencia italiana.