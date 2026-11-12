Italia remontó ante Francia, le quitó el invicto a Zidane y quedó a un paso de los cuartos de la Nations League

Italia consiguió una victoria fundamental en su camino hacia los cuartos de final de la UEFA Nations League. En el estadio San Siro de Milán, la “Azzurra” remontó un partido que había comenzado cuesta arriba y derrotó 3-1 a Francia, resultado que terminó con el invicto del seleccionado dirigido por Zinedine Zidane y dejó al conjunto italiano dependiendo de sí mismo para avanzar de ronda.